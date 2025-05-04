Как приготовить квас в домашних условиях — рецепт с цикорием

Квас из цикория. Фото: opillia.com

Домашний квас из цикория — настоящая находка для тех, кто любит насыщенный вкус традиционного напитка без лишней химии. Благодаря простому рецепту и натуральным ингредиентам он получается по вкусу, как настоящий бочковой.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

очищенная вода — 5 л;

цикорий — 2 ст. л.

сахар — 400 г;

лимонная кислота — 1 ч. л.

сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Способ приготовления

В большую кастрюлю влить очищенную воду и добавить цикорий, лимонную кислоту и сахар.

Приготовление кваса. Фото: filizhanka.top

Поставить кастрюлю на огонь и варить до кипения, постоянно помешивая. После чего оставить смесь остыть до 30 градусов, она должна быть едва теплая.

В охлажденную жидкость всыпать дрожжи по поверхности, но не перемешивать, чтобы они насытились влагой. После чего хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить минимум на 6 часов.

Приготовление домашнего кваса с цикорием. Фото: filizhanka.top

Когда на поверхности кваса появится пенка, его необходимо разлить по бутылкам или по банкам. Хранить готовый квас лучше в холодильнике.

Готовый квас. Фото: filizhanka.top

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