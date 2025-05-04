Как приготовить квас в домашних условиях — рецепт с цикорием

Домашний пенный квас из цикория — на вкус, как бочковой
Домашний квас из цикория — настоящая находка для тех, кто любит насыщенный вкус традиционного напитка без лишней химии. Благодаря простому рецепту и натуральным ингредиентам он получается по вкусу, как настоящий бочковой.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- очищенная вода — 5 л;
- цикорий — 2 ст. л.
- сахар — 400 г;
- лимонная кислота — 1 ч. л.
- сухие дрожжи — 1,5 ч. л.
Способ приготовления
В большую кастрюлю влить очищенную воду и добавить цикорий, лимонную кислоту и сахар.
Поставить кастрюлю на огонь и варить до кипения, постоянно помешивая. После чего оставить смесь остыть до 30 градусов, она должна быть едва теплая.
В охлажденную жидкость всыпать дрожжи по поверхности, но не перемешивать, чтобы они насытились влагой. После чего хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить минимум на 6 часов.
Когда на поверхности кваса появится пенка, его необходимо разлить по бутылкам или по банкам. Хранить готовый квас лучше в холодильнике.
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