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Домашний пенный квас из цикория — на вкус, как бочковой

4 мая 2025 18:13
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить квас в домашних условиях — рецепт с цикорием
Квас из цикория. Фото: opillia.com
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Домашний квас из цикория — настоящая находка для тех, кто любит насыщенный вкус традиционного напитка без лишней химии. Благодаря простому рецепту и натуральным ингредиентам он получается по вкусу, как настоящий бочковой.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • очищенная вода — 5 л;
  • цикорий — 2 ст. л.
  • сахар — 400 г;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.
  • сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Способ приготовления

В большую кастрюлю влить очищенную воду и добавить цикорий, лимонную кислоту и сахар.

Домашній квас з цикорію - рецепт
Приготовление кваса. Фото: filizhanka.top

Поставить кастрюлю на огонь и варить до кипения, постоянно помешивая. После чего оставить смесь остыть до 30 градусов, она должна быть едва теплая.

В охлажденную жидкость всыпать дрожжи по поверхности, но не перемешивать, чтобы они насытились влагой. После чего хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить минимум на 6 часов.

Квас з цикорієм в домашніх умовах - рецепт
Приготовление домашнего кваса с цикорием. Фото: filizhanka.top

Когда на поверхности кваса появится пенка, его необходимо разлить по бутылкам или по банкам. Хранить готовый квас лучше в холодильнике.

Квас з цикорієм - спосіб приготування вдома
Готовый квас. Фото: filizhanka.top

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18:21 Обещания напрасны — Зеленский заявил об увеличении штурмов РФ

18:15 Украина и Чехия планируют создать совместную школу F-16

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 В Шахтере сообщили, вели ли переговоры с экс-игроком Барселоны

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