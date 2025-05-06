Как приготовить апельсиновый сок дома — рецепт

Домашний апельсиновый сок — 6 литров напитка из 3 апельсинов
С наступлением тепла хочется освежиться прохладительными напитками, и этот рецепт пригодится. Всего из трех апельсинов получается целых шесть литров освежающего напитка.
Рецептом поделились "Вкусно здесь".
Вам понадобится:
- апельсины — 3 шт.;
- сахар — 350 г;
- лимонная кислота — 2 ст. л.;
- кипяченая вода — 5,5 л.
Способ приготовления
Апельсины предварительно тщательно помыть и оставить в холодильнике или морозильной камере на ночь для того, чтобы они не давали горчинку.
Нарезать апельсин произвольными кусочками и перемолоть с помощью блендера или мясорубки. Если апельсин замороженный, можно натереть его на терке.
Перемолотые апельсины выложить в большую емкость - кастрюлю или банку, и залить 2 л кипяченой воды. Полученный концентрат перемешать и оставить в холодильнике примерно на 2 часа.
После охлаждения концентрат процедить в другую емкость через марлю. Из мякоти, которая осталась на марле, тщательно отжать остатки сока. К процеженному соку добавить сахар и лимонную кислоту. Тщательно перемешать до растворения сахара.
Разлить концентрат в удобную тару поровну и разбавить оставшейся кипяченой водой. Сок будет лучше смаковать охлажденным.
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