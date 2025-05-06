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Домашний апельсиновый сок — 6 литров напитка из 3 апельсинов

6 мая 2025 18:13
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить апельсиновый сок дома — рецепт
Домашний апельсиновый сок из апельсинов. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

С наступлением тепла хочется освежиться прохладительными напитками, и этот рецепт пригодится. Всего из трех апельсинов получается целых шесть литров освежающего напитка.

Рецептом поделились "Вкусно здесь".

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Вам понадобится:

  • апельсины — 3 шт.;
  • сахар — 350 г;
  • лимонная кислота — 2 ст. л.;
  • кипяченая вода — 5,5 л.

Способ приготовления

Апельсины предварительно тщательно помыть и оставить в холодильнике или морозильной камере на ночь для того, чтобы они не давали горчинку.

Апельсиновий сік з 3 апельсинів - рецепт
Нарезка апельсинов. Фото: скриншот

Нарезать апельсин произвольными кусочками и перемолоть с помощью блендера или мясорубки. Если апельсин замороженный, можно натереть его на терке.

Апельсиновий сік в домашніх умовах - рецепт з 3 апельсинів
Перемолотый апельсин. Фото: скриншот

Перемолотые апельсины выложить в большую емкость - кастрюлю или банку, и залить 2 л кипяченой воды. Полученный концентрат перемешать и оставить в холодильнике примерно на 2 часа.

После охлаждения концентрат процедить в другую емкость через марлю. Из мякоти, которая осталась на марле, тщательно отжать остатки сока. К процеженному соку добавить сахар и лимонную кислоту. Тщательно перемешать до растворения сахара.

Сік з апельсину в домашніх умовах - спосіб приготування
Приготовление сока. Фото: скриншот

Разлить концентрат в удобную тару поровну и разбавить оставшейся кипяченой водой. Сок будет лучше смаковать охлажденным.

Апельсиновий напій вдома з 3 апельсинів - як зробити
Готовый апельсиновый сок. Фото: скриншот

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