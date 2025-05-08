Зеленый смузи с яблоком и сельдереем — рецепт Евгения Клопотенко

Зеленый смузи. Фото: Freepik

Смузи не только заряжает энергией, но и помогает поддерживать форму. Вкусный и освежающий напиток, полный полезных компонентов, станет прекрасным дополнением к любому рациону.

Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

стебли сельдерея — 200 г;

бейби шпинат (или обычный шпинат) — 1 уп;

зеленое яблоко - 1 шт;

лимонный сок - 1 ст. л.;

банан — 1 шт.;

мед — 1 ст. л. (по желанию);

корень имбиря;

холодная питьевая вода — 160-200 мл.

Способ приготовления

Овощи и фрукты тщательно помыть. Яблочки очистить от семян и нарезать на кусочки вместе с остальными ингредиентами. От корня имбиря отрежьте маленький кусочек примерно 1 см и очистите от кожуры.

В чашу блендера поместите сельдерей, яблоки, банан, шпинат и имбирь. Измельчите все ингредиенты до однородной массы.

К фруктовому смузи добавьте лимонный сок, мед по желанию и воду. Готовый смузи подавать в высоком стакане, предварительно охладив.

Зеленый смузи от Евгения Клопотенко. Фото: klopotenko.com

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