Зеленый смузи с яблоком и сельдереем — рецепт Евгения Клопотенко

Витаминный смузи для идеальной фигуры от Евгения Клопотенко
Смузи не только заряжает энергией, но и помогает поддерживать форму. Вкусный и освежающий напиток, полный полезных компонентов, станет прекрасным дополнением к любому рациону.
Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Вам понадобится:
- стебли сельдерея — 200 г;
- бейби шпинат (или обычный шпинат) — 1 уп;
- зеленое яблоко - 1 шт;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- банан — 1 шт.;
- мед — 1 ст. л. (по желанию);
- корень имбиря;
- холодная питьевая вода — 160-200 мл.
Способ приготовления
Овощи и фрукты тщательно помыть. Яблочки очистить от семян и нарезать на кусочки вместе с остальными ингредиентами. От корня имбиря отрежьте маленький кусочек примерно 1 см и очистите от кожуры.
В чашу блендера поместите сельдерей, яблоки, банан, шпинат и имбирь. Измельчите все ингредиенты до однородной массы.
К фруктовому смузи добавьте лимонный сок, мед по желанию и воду. Готовый смузи подавать в высоком стакане, предварительно охладив.
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