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Витаминный смузи для идеальной фигуры от Евгения Клопотенко

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Дата публикации 8 мая 2025 18:19
Зеленый смузи с яблоком и сельдереем — рецепт Евгения Клопотенко
Зеленый смузи. Фото: Freepik

Смузи не только заряжает энергией, но и помогает поддерживать форму. Вкусный и освежающий напиток, полный полезных компонентов, станет прекрасным дополнением к любому рациону.

Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

  • стебли сельдерея — 200 г;
  • бейби шпинат (или обычный шпинат) — 1 уп;
  • зеленое яблоко - 1 шт;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • банан — 1 шт.;
  • мед — 1 ст. л. (по желанию);
  • корень имбиря;
  • холодная питьевая вода — 160-200 мл.

Способ приготовления

Овощи и фрукты тщательно помыть. Яблочки очистить от семян и нарезать на кусочки вместе с остальными ингредиентами. От корня имбиря отрежьте маленький кусочек примерно 1 см и очистите от кожуры.

В чашу блендера поместите сельдерей, яблоки, банан, шпинат и имбирь. Измельчите все ингредиенты до однородной массы.

К фруктовому смузи добавьте лимонный сок, мед по желанию и воду. Готовый смузи подавать в высоком стакане, предварительно охладив.

Зелений смузі з яблуком і селерою - рецепт Клопотенка
Зеленый смузи от Евгения Клопотенко. Фото: klopotenko.com

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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