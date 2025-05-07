Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Домашній освіжаючий мохіто — смачніший, ніж у кафе arrow

Домашній освіжаючий мохіто — смачніший, ніж у кафе

7 травня 2025 18:15
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати мохіто вдома з лимоном — рецепт
Мохіто. Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Улюблений освіжаючий напій багатьох "Мохіто" можна зробити легко і в домашніх умовах. Для цього не потрібно спеціальних девайсів чи специфічних продуктів, а на смак виходить краще, ніж у кафе.

Рецептом ділиться Filizhanka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лимон — 1-2 шт.;
  • м'ята — 5-7 гілочок;
  • газована вода або спрайт — 1,5-2 л.

Спосіб приготування

Лимон ретельно помити та розділити навпіл. З однієї половинки зняти шкірку, а іншу порізати на скибочки.

Домашній мохіто з лимоном - рецепт
Нарізаний лимон. Фото: filizhanka.top

М'яту помити, відділити листочки. Помістити листочки м'яти у чашу блендера, туди ж додати очищену половинку лимона та трохи газованої води, перебити масу до однорідності.

Лимонний мохіто в домашніх умовах - рецепт
Приготування мохіто. Фото: filizhanka.top

У глечик через сито процідити отримане пюре з м'яти та лимону. Розбавити отриманий концентрат газованою водою та додати нарізаний лимон. За бажанням можна підсолодити цукром або сиропом.

Домашній мохіто - як приготувати
Готовий мохіто. Фото: filizhanka.top

Раніше ми розповідали, як приготувати пінний квас з цикорію в домашніх умовах.

А також ми ділилися простим лайфхаком, як з 3 апельсинів отримати 6 літрів соку.

рецепт лимонад холодний напій напій мохіто
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:30 Зеленського помітили в центрі Києва — відео

18:14 Статистика довіри до телемарафону серед українців впала — деталі

18:10 Дрони СБУ уразили два ключові оборонні заводи Росії

18:10 Сезонні роботи в Польщі — скільки платять у 2025 році

18:02 Обстріл Барабашово — віцепрезидент ринку назвав збитки

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

18:00 На Одещині виявили дерихвіста лучного — де його можна побачити

Text

17:50 Макрон щодо перемир'я та візит Мерца до Києва — ефір Вечір.LIVE

17:48 Окупанти знову атакували ЗАЕС — які наслідки для станції

17:48 Евертон знайшов заміну Миколенку

17:45 Транспортний колапс — у Росії через дрони скасували авіарейси

18:30 Зеленського помітили в центрі Києва — відео

18:14 Статистика довіри до телемарафону серед українців впала — деталі

18:10 Дрони СБУ уразили два ключові оборонні заводи Росії

18:10 Сезонні роботи в Польщі — скільки платять у 2025 році

18:02 Обстріл Барабашово — віцепрезидент ринку назвав збитки

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

18:00 На Одещині виявили дерихвіста лучного — де його можна побачити

17:48 Окупанти знову атакували ЗАЕС — які наслідки для станції

17:48 Евертон знайшов заміну Миколенку

17:45 Транспортний колапс — у Росії через дрони скасували авіарейси

17:27 Наводив бомби на бійців ЗСУ — на Харківщині засудили зрадника

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться