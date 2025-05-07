Як приготувати мохіто вдома з лимоном — рецепт

Мохіто. Фото: filizhanka.top

Улюблений освіжаючий напій багатьох "Мохіто" можна зробити легко і в домашніх умовах. Для цього не потрібно спеціальних девайсів чи специфічних продуктів, а на смак виходить краще, ніж у кафе.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

лимон — 1-2 шт.;

м'ята — 5-7 гілочок;

газована вода або спрайт — 1,5-2 л.

Спосіб приготування

Лимон ретельно помити та розділити навпіл. З однієї половинки зняти шкірку, а іншу порізати на скибочки.

Нарізаний лимон. Фото: filizhanka.top

М'яту помити, відділити листочки. Помістити листочки м'яти у чашу блендера, туди ж додати очищену половинку лимона та трохи газованої води, перебити масу до однорідності.

Приготування мохіто. Фото: filizhanka.top

У глечик через сито процідити отримане пюре з м'яти та лимону. Розбавити отриманий концентрат газованою водою та додати нарізаний лимон. За бажанням можна підсолодити цукром або сиропом.

Готовий мохіто. Фото: filizhanka.top

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