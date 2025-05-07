Як приготувати мохіто вдома з лимоном — рецепт

Домашній освіжаючий мохіто — смачніший, ніж у кафе
Улюблений освіжаючий напій багатьох "Мохіто" можна зробити легко і в домашніх умовах. Для цього не потрібно спеціальних девайсів чи специфічних продуктів, а на смак виходить краще, ніж у кафе.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
- лимон — 1-2 шт.;
- м'ята — 5-7 гілочок;
- газована вода або спрайт — 1,5-2 л.
Спосіб приготування
Лимон ретельно помити та розділити навпіл. З однієї половинки зняти шкірку, а іншу порізати на скибочки.
М'яту помити, відділити листочки. Помістити листочки м'яти у чашу блендера, туди ж додати очищену половинку лимона та трохи газованої води, перебити масу до однорідності.
У глечик через сито процідити отримане пюре з м'яти та лимону. Розбавити отриманий концентрат газованою водою та додати нарізаний лимон. За бажанням можна підсолодити цукром або сиропом.
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