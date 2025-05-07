Как приготовить мохито дома с лимоном — рецепт

Мохито. Фото: filizhanka.top

Любимый освежающий напиток многих "Мохито" можно сделать легко и в домашних условиях. Для этого не нужно специальных девайсов или специфических продуктов, а на вкус получается лучше, чем в кафе.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

лимон — 1-2 шт.;

мята — 5-7 веточек;

газированная вода или спрайт — 1,5-2 л.

Способ приготовления

Лимон тщательно помыть и разделить пополам. С одной половинки снять кожуру, а другую порезать на ломтики.

Нарезанный лимон. Фото: filizhanka.top

Мяту помыть, отделить листочки. Поместить листочки мяты в чашу блендера, туда же добавить очищенную половинку лимона и немного газированной воды, перебить массу до однородности.

Приготовление мохито. Фото: filizhanka.top

В кувшин через сито процедить полученное пюре из мяты и лимона. Разбавить полученный концентрат газированной водой и добавить нарезанный лимон. По желанию можно подсластить сахаром или сиропом.

Готовый мохито готов. Фото: filizhanka.top

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