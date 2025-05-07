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Домашний освежающий мохито — вкуснее, чем в кафе

7 мая 2025 18:15
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить мохито дома с лимоном — рецепт
Мохито. Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Любимый освежающий напиток многих "Мохито" можно сделать легко и в домашних условиях. Для этого не нужно специальных девайсов или специфических продуктов, а на вкус получается лучше, чем в кафе.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • лимон — 1-2 шт.;
  • мята — 5-7 веточек;
  • газированная вода или спрайт — 1,5-2 л.

Способ приготовления

Лимон тщательно помыть и разделить пополам. С одной половинки снять кожуру, а другую порезать на ломтики.

Домашній мохіто з лимоном - рецепт
Нарезанный лимон. Фото: filizhanka.top

Мяту помыть, отделить листочки. Поместить листочки мяты в чашу блендера, туда же добавить очищенную половинку лимона и немного газированной воды, перебить массу до однородности.

Лимонний мохіто в домашніх умовах - рецепт
Приготовление мохито. Фото: filizhanka.top

В кувшин через сито процедить полученное пюре из мяты и лимона. Разбавить полученный концентрат газированной водой и добавить нарезанный лимон. По желанию можно подсластить сахаром или сиропом.

Домашній мохіто - як приготувати
Готовый мохито готов. Фото: filizhanka.top

Ранее мы рассказывали, как приготовить пенный квас из цикория в домашних условиях.

А также мы делились простым лайфхаком, как из 3 апельсинов получить 6 литров сока.

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