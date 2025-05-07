Как приготовить мохито дома с лимоном — рецепт

Домашний освежающий мохито — вкуснее, чем в кафе
Любимый освежающий напиток многих "Мохито" можно сделать легко и в домашних условиях. Для этого не нужно специальных девайсов или специфических продуктов, а на вкус получается лучше, чем в кафе.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- лимон — 1-2 шт.;
- мята — 5-7 веточек;
- газированная вода или спрайт — 1,5-2 л.
Способ приготовления
Лимон тщательно помыть и разделить пополам. С одной половинки снять кожуру, а другую порезать на ломтики.
Мяту помыть, отделить листочки. Поместить листочки мяты в чашу блендера, туда же добавить очищенную половинку лимона и немного газированной воды, перебить массу до однородности.
В кувшин через сито процедить полученное пюре из мяты и лимона. Разбавить полученный концентрат газированной водой и добавить нарезанный лимон. По желанию можно подсластить сахаром или сиропом.
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