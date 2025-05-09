Как приготовить домашний лимонад из сирени — рецепт

Домашний лимонад из сирени — лучший освежающий напиток
Мало кто знает, но сирень может не только радовать нас приятным ароматом и красивым видом, но и своими вкусовыми качествами. Лимонад из этого цветка получается очень освежающим и имеет особый вкус.
Рецептом поделилась блогер Aleksandra Wiwer в Instagram.
Вам понадобится:
- сирень — 100 г;
- мед — 50 мл;
- лимон — 1 шт;
- вода — 1 л.
Способ приготовления
Для начала необходимо собрать цветы. Лучше всего это делать в сухой день и подальше от дороги.
Цветы высыпать в бутылку. Добавить к сирени мед, половину лимона и лимонный сок из второй половинки. Залить водой, но так, чтобы в емкости осталось еще немного места для ферментации.
Закрыть бутылку и хорошо встряхнуть ее, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Оставить лимонад на 7 дней при комнатной температуре, ежедневно взбалтывая бутылку.
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