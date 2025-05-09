Как приготовить домашний лимонад из сирени — рецепт

Домашний лимонад из сирени. Фото: скриншот

Мало кто знает, но сирень может не только радовать нас приятным ароматом и красивым видом, но и своими вкусовыми качествами. Лимонад из этого цветка получается очень освежающим и имеет особый вкус.

Рецептом поделилась блогер Aleksandra Wiwer в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сирень — 100 г;

мед — 50 мл;

лимон — 1 шт;

вода — 1 л.

Способ приготовления

Для начала необходимо собрать цветы. Лучше всего это делать в сухой день и подальше от дороги.

Приготовление лимонада из сирени. Фото: скриншот

Цветы высыпать в бутылку. Добавить к сирени мед, половину лимона и лимонный сок из второй половинки. Залить водой, но так, чтобы в емкости осталось еще немного места для ферментации.

Закрыть бутылку и хорошо встряхнуть ее, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Оставить лимонад на 7 дней при комнатной температуре, ежедневно взбалтывая бутылку.

Готовый лимонад готов. Фото: скриншот

Предлагаем вам попробовать другие рецепты напитков:

Витаминный зеленый смузи от Евгения Клопотенко — напиток для идеальной фигуры.

Домашний пенный квас с цикорием — не отличить от бочкового.

Апельсиновый сок дома — 6 литров напитка из 3 апельсинов.