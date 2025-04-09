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Арабіка чи робуста — експерт пояснив, яку каву обрати

9 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Арабіка або робуста — чим відрізняються сорти кави
Кавові зерна. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Багато людей звикли починати свій ранок з чашечки ароматної кави, але не всі знають, як правильно обрати відповідний сорт зерен. Найпопулярніші серед них — арабіка та робуста, але як відрізнити одне від іншого?

Професійний бариста Руслан Карелашвілі розповів про це РБК-Україна.

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Яка різниця між арабікою та робустою

Перш за все, ці два сорти кави від природи відрізняються своїми смаковими якостями. Так, арабіка має більший смаковий потенціал — у ній є фруктові, квіткові, шоколадні, горіхові та навіть овочеві ноти. Тоді як робуста більш "приземлена" — у ній переважають нотки димного, горіхового смаку.

"Арабіка — це більш приємний, більш спокійний та легкий смак кави, і, залежно з якою кавою працює кав'ярня, додаткова палітра різноманітна. Якщо ж вам кажуть робуста, то це гіркий, насичений, щільний смак кави", — розповів експерт.

Через свій більш розширений смаковий спектр якісна арабіка і коштує дорожче, аніж робуста. Однак останнім часом різниця у ціні між цими сортами кави стає все меншою через подорожчання робусти, тож у більшості кав'ярень віддають перевагу саме арабіці.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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