Чому не можна нагрівати мед — причини та пояснення

Місткість із медом. Фото: Freepik

Ми звикли додавати мед до різних страв, святкової випічки та смакувати з чаєм. Однак у суспільстві тривають суперечки, чи дійсно можна нагрівати мед без шкоди для здоров'я.

Відповідь на це запитання дав шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму сайті.

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Чи стане мед отруйним при нагріванні

Мед — продукт багатий на білки, природні антибіотики, амінокислоти, вітаміни, мінерали, а також складні цукри. А у стравах він, на відміну від цукру, додає ще й особливого аромату та смакових якостей. Однак у суспільстві існує популярна теорія, що мед при нагріванні стає отруйним. Але чи це дійсно так?

Як розповів Клопотенко, міф про те, що нагрівати мед не можна в жодному разі, пішов з аюрведичного вчення, згідно з яким при нагріванні вище 42 градусів він втрачає свою користь. Але насправді в індійському вченні це стосується й усіх інших продуктів.

Щоб вивчити це питання, вчені провели досліди та спробували нагрівати мед до різних температур. Вони встановили, що під час нагрівання меду виділяється сполука 5-гідроксиметилфурфурол (HMF). Саме через її присутність багато хто вважає, що мед стає небезпечним.

Мед. Фото: Freepik

Однак насправді HMF може утворюватися при зберіганні меду і в кімнатній температурі. Ба більше, увесь магазинний мед проходить обробку при 68 градусах для того, щоб зменшити вміст дріжджів, які призводять до ферментації цукру. Окрім того, HMF може зустрічатися і в інших продуктах, наприклад соках, пиві, молоці, сухофруктах тощо.

Варто зазначити, що вченими не було доведено, що вміст цієї сполуки дійсно призводить до отруєння та важких захворювань. Навпаки, деякі дослідження показали, що HMF може бути антиканцерогенним.

Тож, як зазначає Клопотенко, не варто боятися додавати мед у чай або під час приготування страв.

"Якщо ви хочете приготувати смачний солодкий соус, замаринувати з медом курячі крильця перед запіканням або приготувати запечені огірки з медом, — без жодних вагань робіть це", — каже шеф-кухар.

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