Почему нельзя нагревать мед — причины и объяснения

Емкость с медом. Фото: Freepik

Мы привыкли добавлять мед к различным блюдам, праздничной выпечке и смаковать с чаем. Однако в обществе продолжаются споры, действительно ли можно нагревать мед без вреда для здоровья.

Ответ на этот вопрос дал шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

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Станет ли мед ядовитым при нагревании

Мед — продукт, богатый белками, природными антибиотиками, аминокислотами, витаминами, минералами, а также сложными сахарами. А в блюда он, в отличие от сахара, добавляет еще и особый аромат и вкусовые качества. Однако в обществе существует популярная теория, что мед при нагревании становится ядовитым. Но действительно ли это так?

Как рассказал Клопотенко, миф о том, что нагревать мед нельзя ни в коем случае, пошел из аюрведического учения, согласно которому, при нагревании выше 42 градусов он теряет свою пользу. Но, на самом деле, в индийском учении, это касается и всех других продуктов.

Чтобы изучить этот вопрос, ученые провели опыты и попробовали нагревать мед до разных температур. Они установили, что при нагревании меда выделяется соединение 5-гидроксиметилфурфурол (HMF). Именно из-за его присутствия многие считают, что мед становится опасным.

Мед. Фото: Freepik

Однако на самом деле HMF может образовываться при хранении меда и в комнатной температуре. Более того, весь магазинный мед проходит обработку при 68 градусах для того, чтобы уменьшить содержание дрожжей, которые приводят к ферментации сахара. Кроме того, HMF может встречаться и в других продуктах — например, соках, пиве, молоке, сухофруктах и тому подобное.

Стоит отметить, что учеными не было доказано, что содержание этого соединения действительно приводит к отравлению и тяжелым заболеваниям. Наоборот, некоторые исследования показали, что HMF может быть антиканцерогенным.

Поэтому, как отмечает Клопотенко, не стоит бояться добавлять мед в чай или во время приготовления блюд.

"Если вы хотите приготовить вкусный сладкий соус, замариновать с медом куриные крылышки перед запеканием или приготовить запеченные огурцы с медом, — без всяких колебаний делайте это", — говорит шеф-повар.

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