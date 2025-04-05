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Рецепт Великоднього Медовика — золото, а не торт

5 квітня 2025 03:05
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт Великоднього Медовика — золото, а не торт
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Великдень — час для особливих десертів, і Медовик ідеально вписується в святковий стіл. Його карамельний смак, ніжні коржі та оксамитовий крем роблять цей торт справжнім кулінарним скарбом. Ділюся перевіреним рецептом, який стане вашим улюбленим. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • мед — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • маргарин або вершкове масло — 250 г;
  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 250 г;
  • борошно — 1 кг;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 300 г;
  • борошно — 150 г;
  • молоко — 1 л.;
  • вершкове масло (м’яке) — 180 г;
  • варене згущене молоко — 200-250 г.

Спосіб приготування

Для крема змішати яйце з цукром у каструлі з товстим дном. Додати борошно, поступово влити молоко, добре перемішати. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Перелити в миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.

рецепт Великоднього Медовика золото, а не торт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити мед у каструлі, додати соду, перемішати до утворення піни й бурштинового кольору. Зняти з вогню, додати м’яке масло, розмішати до однорідності.

рецепт Великоднього Медовика
Вершкове масло та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збити міксером яйця з цукром (4-5 хвилин) до світлої пишної маси. Влити медову суміш, перемішати вінчиком. Просіяти борошно з розпушувачем, замісити тісто. Поділити на 12 частин, сформувати кульки, накрити плівкою.

простий рецепт Великоднього Медовика
Тісто для коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати в тонкий пласт (діаметром 35 см), викласти на деко з пергаментом, наколоти виделкою. Випікати при 180°C 5-6 хвилин.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

М’яке вершкове масло збити міксером, додати охолоджений заварний крем, збити до однорідності. Додати згущене молоко, перемішати.

простий аромтаний рецепт Великоднього Медовика
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки. Прикрасити вареним згущеним молоком і візерунками за бажанням.

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