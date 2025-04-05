Рецепт Великоднього Медовика — золото, а не торт
Великдень — час для особливих десертів, і Медовик ідеально вписується в святковий стіл. Його карамельний смак, ніжні коржі та оксамитовий крем роблять цей торт справжнім кулінарним скарбом. Ділюся перевіреним рецептом, який стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- мед — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- маргарин або вершкове масло — 250 г;
- яйця — 6 шт.;
- цукор — 250 г;
- борошно — 1 кг;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крему:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 300 г;
- борошно — 150 г;
- молоко — 1 л.;
- вершкове масло (м’яке) — 180 г;
- варене згущене молоко — 200-250 г.
Спосіб приготування
Для крема змішати яйце з цукром у каструлі з товстим дном. Додати борошно, поступово влити молоко, добре перемішати. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Перелити в миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.
Розтопити мед у каструлі, додати соду, перемішати до утворення піни й бурштинового кольору. Зняти з вогню, додати м’яке масло, розмішати до однорідності.
Окремо збити міксером яйця з цукром (4-5 хвилин) до світлої пишної маси. Влити медову суміш, перемішати вінчиком. Просіяти борошно з розпушувачем, замісити тісто. Поділити на 12 частин, сформувати кульки, накрити плівкою.
Кожну кульку розкачати в тонкий пласт (діаметром 35 см), викласти на деко з пергаментом, наколоти виделкою. Випікати при 180°C 5-6 хвилин.
М’яке вершкове масло збити міксером, додати охолоджений заварний крем, збити до однорідності. Додати згущене молоко, перемішати.
Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки. Прикрасити вареним згущеним молоком і візерунками за бажанням.
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