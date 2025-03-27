Пиріг із рідкого тіста — все змішав і готово за лічені хвилини

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг готується за лічені хвилини без замісу тіста. Достатньо просто змішати інгредієнти, додати улюблені сухофрукти та випікати. Ідеальний рецепт для швидкого домашнього десерту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

кефір (кімнатної температури) — 300 мл;

борошно — 300 г;

сода — 1 ч. л.;

курага — 150 г;

горіхи — 100 г.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром і ванільним цукром, влити кефір і ретельно перемішати. Додати борошно з содою в кілька етапів, замішати однорідне тісто.

Тісто з сухофруктами. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу нарізати смужками, горіхи подрібнити, додати до тіста й добре перемішати.

Форму для випікання (24-26 см) змастити вершковим маслом, викласти тісто. Випікати при 180 °C у попередньо розігрітій духовці протягом 45 хвилин.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий пиріг присипати цукровою пудрою або полити шоколадом. Смакує чудово як самостійний десерт до чаю чи кави.

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