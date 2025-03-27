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Пиріг із рідкого тіста за 45 хв — знадобиться 300 мл кефіру

27 березня 2025 23:41
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пиріг із рідкого тіста — все змішав і готово за лічені хвилини
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей пиріг готується за лічені хвилини без замісу тіста. Достатньо просто змішати інгредієнти, додати улюблені сухофрукти та випікати. Ідеальний рецепт для швидкого домашнього десерту. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • кефір (кімнатної температури) — 300 мл;
  • борошно — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • курага — 150 г;
  • горіхи — 100 г.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром і ванільним цукром, влити кефір і ретельно перемішати. Додати борошно з содою в кілька етапів, замішати однорідне тісто.

смачний пиріг з сухофруктами
Тісто з сухофруктами. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу нарізати смужками, горіхи подрібнити, додати до тіста й добре перемішати.

Форму для випікання (24-26 см) змастити вершковим маслом, викласти тісто. Випікати при 180 °C у попередньо розігрітій духовці протягом 45 хвилин.

смачний пиріг з сухофруктами за 45 хвилин
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий пиріг присипати цукровою пудрою або полити шоколадом. Смакує чудово як самостійний десерт до чаю чи кави.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки

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22:49 Дістаємо літній гардероб — яку погоду обіцяють на завтра

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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