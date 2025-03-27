Пиріг із рідкого тіста — все змішав і готово за лічені хвилини

Пиріг із рідкого тіста за 45 хв — знадобиться 300 мл кефіру
Цей пиріг готується за лічені хвилини без замісу тіста. Достатньо просто змішати інгредієнти, додати улюблені сухофрукти та випікати. Ідеальний рецепт для швидкого домашнього десерту.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- кефір (кімнатної температури) — 300 мл;
- борошно — 300 г;
- сода — 1 ч. л.;
- курага — 150 г;
- горіхи — 100 г.
Спосіб приготування
Змішати яйця з цукром і ванільним цукром, влити кефір і ретельно перемішати. Додати борошно з содою в кілька етапів, замішати однорідне тісто.
Курагу нарізати смужками, горіхи подрібнити, додати до тіста й добре перемішати.
Форму для випікання (24-26 см) змастити вершковим маслом, викласти тісто. Випікати при 180 °C у попередньо розігрітій духовці протягом 45 хвилин.
Готовий пиріг присипати цукровою пудрою або полити шоколадом. Смакує чудово як самостійний десерт до чаю чи кави.
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