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Пирог из жидкого теста за 45 мин — понадобится 300 мл кефира

27 марта 2025 23:41
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пирог из жидкого теста — все смешал и готово за считанные минуты
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот пирог готовится за считанные минуты без замеса теста. Достаточно просто смешать ингредиенты, добавить любимые сухофрукты и выпекать. Идеальный рецепт для быстрого домашнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • кефир (комнатной температуры) — 300 мл;
  • мука — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • курага — 150 г;
  • орехи — 100 г.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром, влить кефир и тщательно перемешать. Добавить муку с содой в несколько этапов, замешать однородное тесто.

смачний пиріг з сухофруктами
Тесто с сухофруктами. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу нарезать полосками, орехи измельчить, добавить в тесто и хорошо перемешать.

Форму для выпекания (24-26 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто. Выпекать при 180 °C в предварительно разогретой духовке в течение 45 минут.

смачний пиріг з сухофруктами за 45 хвилин
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый пирог присыпать сахарной пудрой или полить шоколадом. Вкусно как самостоятельный десерт к чаю или кофе.

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22:34 Россияне нанесли удар по Полтаве — в городе частично исчез свет

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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