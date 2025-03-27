Пирог из жидкого теста — все смешал и готово за считанные минуты

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог готовится за считанные минуты без замеса теста. Достаточно просто смешать ингредиенты, добавить любимые сухофрукты и выпекать. Идеальный рецепт для быстрого домашнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

кефир (комнатной температуры) — 300 мл;

мука — 300 г;

сода — 1 ч. л.;

курага — 150 г;

орехи — 100 г.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром, влить кефир и тщательно перемешать. Добавить муку с содой в несколько этапов, замешать однородное тесто.

Тесто с сухофруктами. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу нарезать полосками, орехи измельчить, добавить в тесто и хорошо перемешать.

Форму для выпекания (24-26 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто. Выпекать при 180 °C в предварительно разогретой духовке в течение 45 минут.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый пирог присыпать сахарной пудрой или полить шоколадом. Вкусно как самостоятельный десерт к чаю или кофе.

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