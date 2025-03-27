Пирог из жидкого теста — все смешал и готово за считанные минуты

Пирог из жидкого теста за 45 мин — понадобится 300 мл кефира
Этот пирог готовится за считанные минуты без замеса теста. Достаточно просто смешать ингредиенты, добавить любимые сухофрукты и выпекать. Идеальный рецепт для быстрого домашнего десерта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- кефир (комнатной температуры) — 300 мл;
- мука — 300 г;
- сода — 1 ч. л.;
- курага — 150 г;
- орехи — 100 г.
Способ приготовления
Смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром, влить кефир и тщательно перемешать. Добавить муку с содой в несколько этапов, замешать однородное тесто.
Курагу нарезать полосками, орехи измельчить, добавить в тесто и хорошо перемешать.
Форму для выпекания (24-26 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто. Выпекать при 180 °C в предварительно разогретой духовке в течение 45 минут.
Готовый пирог присыпать сахарной пудрой или полить шоколадом. Вкусно как самостоятельный десерт к чаю или кофе.
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