Рецепт Пасхального Медовика — золото, а не торт
Пасха — время для особенных десертов, и Медовик идеально вписывается в праздничный стол. Его карамельный вкус, нежные коржи и бархатный крем делают этот торт настоящим кулинарным сокровищем. Делюсь проверенным рецептом, который станет вашим любимым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мед — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- маргарин или сливочное масло — 250 г;
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 250 г;
- мука — 1 кг;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 300 г;
- мука — 150 г;
- молоко — 1 л;
- сливочное масло (мягкое) — 180 г;
- вареное сгущенное молоко — 200-250 г.
Способ приготовления
Для крема смешать яйцо с сахаром в кастрюле с толстым дном. Добавить муку, постепенно влить молоко, хорошо перемешать. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Растопить мед в кастрюле, добавить соду, перемешать до образования пены и янтарного цвета. Снять с огня, добавить мягкое масло, размешать до однородности.
Отдельно взбить миксером яйца с сахаром (4-5 минут) до светлой пышной массы. Влить медовую смесь, перемешать венчиком. Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Поделить на 12 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой.
Каждый шарик раскатать в тонкий пласт (диаметром 35 см), выложить на противень с пергаментом, наколоть вилкой. Выпекать при 180°C 5-6 минут.
Мягкое сливочное масло взбить миксером, добавить охлажденный заварной крем, взбить до однородности. Добавить сгущенное молоко, перемешать.
Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока. Украсить вареной сгущенкой и узорами по желанию.
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