Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт Пасхального Медовика — золото, а не торт arrow

Рецепт Пасхального Медовика — золото, а не торт

5 апреля 2025 03:05
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт Пасхального Медовика — золото, а не торт
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пасха — время для особенных десертов, и Медовик идеально вписывается в праздничный стол. Его карамельный вкус, нежные коржи и бархатный крем делают этот торт настоящим кулинарным сокровищем. Делюсь проверенным рецептом, который станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мед — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • маргарин или сливочное масло — 250 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • мука — 1 кг;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • мука — 150 г;
  • молоко — 1 л;
  • сливочное масло (мягкое) — 180 г;
  • вареное сгущенное молоко — 200-250 г.

Способ приготовления

Для крема смешать яйцо с сахаром в кастрюле с толстым дном. Добавить муку, постепенно влить молоко, хорошо перемешать. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

рецепт Великоднього Медовика золото, а не торт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить мед в кастрюле, добавить соду, перемешать до образования пены и янтарного цвета. Снять с огня, добавить мягкое масло, размешать до однородности.

рецепт Великоднього Медовика
Сливочное масло и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить миксером яйца с сахаром (4-5 минут) до светлой пышной массы. Влить медовую смесь, перемешать венчиком. Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Поделить на 12 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой.

простий рецепт Великоднього Медовика
Тесто для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать в тонкий пласт (диаметром 35 см), выложить на противень с пергаментом, наколоть вилкой. Выпекать при 180°C 5-6 минут.

швидкий рецепт Великоднього Медовика
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое сливочное масло взбить миксером, добавить охлажденный заварной крем, взбить до однородности. Добавить сгущенное молоко, перемешать.

простий аромтаний рецепт Великоднього Медовика
Готовый торт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока. Украсить вареной сгущенкой и узорами по желанию.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой популярных десертов

Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя.

Пирог из жидкого теста за 45 мин — понадобится 300 мл кефира.

Десерт к чаю, который мало кто знает — стоит попробовать.

Рулет к чаю "Минутка" — готовится быстро на сковороде.

рецепты десерт Пасха торт медовик пасхальная корзина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:57 Переезд на новую квартиру — как выбрать лучший день

03:32 Директор детсада помогала уклонистам — что решил суд

03:26 Строителю в "Азов" предлагают хорошую зарплату — есть вакансия

02:35 Снимет ли ЕС санкции с России — вот что заявил Зеленский

01:37 Воздушная тревога в Киеве — какая ситуация в столице

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

01:30 Сколько студентов не возвращают в Украину — данные Минобразования

01:15 Военный взял взятку за услуги ВВК — какое наказание получил

00:52 Количество жертв среди детей в Кривом Роге возросло, — Вилкул

00:33 Не пошел в ВСУ, но суд пожалел уклониста — в чем причина

00:30 ВЛК ограниченно годных до 25 лет — надо ли идти в ТЦК

03:57 Переезд на новую квартиру — как выбрать лучший день

03:32 Директор детсада помогала уклонистам — что решил суд

03:26 Строителю в "Азов" предлагают хорошую зарплату — есть вакансия

02:35 Снимет ли ЕС санкции с России — вот что заявил Зеленский

01:37 Воздушная тревога в Киеве — какая ситуация в столице

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

01:30 Сколько студентов не возвращают в Украину — данные Минобразования

01:15 Военный взял взятку за услуги ВВК — какое наказание получил

00:52 Количество жертв среди детей в Кривом Роге возросло, — Вилкул

00:33 Не пошел в ВСУ, но суд пожалел уклониста — в чем причина

00:30 ВЛК ограниченно годных до 25 лет — надо ли идти в ТЦК

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля 2025

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля 2025

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля 2025

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

17:57 У Трампа заявили о срыве договоренностей — эфир Новини.LIVE

Text

15:28 Рубио выступает с заявлениями об окончании войны — трансляция

Text

13:15 Марк Рютте выступает после встреч в Брюсселе — прямой эфир

Text

13:04 Франция поставила жесткие требования России — эфир День.LIVE

Text

08:00 В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

3 апреля 2025
Text

17:54 Заявление Зеленского о мире и давлении на РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Перемирие с РФ и жесткий ответ Трампу — эфир День.LIVE

Text

12:00 Марк Рютте и Марко Рубио выступают с заявлением — прямой эфир

Text

10:45 Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе — прямой эфир

Text

08:00 У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

2 апреля 2025

Завещание не гарантирует наследство — кто потеряет имущество