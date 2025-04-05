Рецепт Пасхального Медовика — золото, а не торт

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Пасха — время для особенных десертов, и Медовик идеально вписывается в праздничный стол. Его карамельный вкус, нежные коржи и бархатный крем делают этот торт настоящим кулинарным сокровищем. Делюсь проверенным рецептом, который станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мед — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

маргарин или сливочное масло — 250 г;

яйца — 6 шт.;

сахар — 250 г;

мука — 1 кг;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 300 г;

мука — 150 г;

молоко — 1 л;

сливочное масло (мягкое) — 180 г;

вареное сгущенное молоко — 200-250 г.

Способ приготовления

Для крема смешать яйцо с сахаром в кастрюле с толстым дном. Добавить муку, постепенно влить молоко, хорошо перемешать. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить мед в кастрюле, добавить соду, перемешать до образования пены и янтарного цвета. Снять с огня, добавить мягкое масло, размешать до однородности.

Сливочное масло и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить миксером яйца с сахаром (4-5 минут) до светлой пышной массы. Влить медовую смесь, перемешать венчиком. Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Поделить на 12 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой.

Тесто для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать в тонкий пласт (диаметром 35 см), выложить на противень с пергаментом, наколоть вилкой. Выпекать при 180°C 5-6 минут.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое сливочное масло взбить миксером, добавить охлажденный заварной крем, взбить до однородности. Добавить сгущенное молоко, перемешать.

Готовый торт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока. Украсить вареной сгущенкой и узорами по желанию.

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