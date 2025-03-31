Десерт до чаю, який мало хто знає — смачний і незабутній рецепт

Десерт до чаю, який мало хто знає — варто спробувати
Якщо ви ще не пробували цей десерт, обов’язково варто спробувати. Легкий у приготуванні, він швидко стане улюбленим частуванням до чаю, від якого не захочеться відмовлятися.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 350 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- цедра лимона — 1 шт. (за бажанням);
- яблуко — 1 шт.;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для обвалювання:
- цукор — 2 ст. л.;
- кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Змішати сир, яйце, цукор, сметану, сіль та цедру лимона. Яблуко очистити і нарізати дрібними кубиками, додати до сирної маси. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто руками.
Розкачати тісто на столі в ковбаску, розрізати на 4 рівні частини, а потім нарізати порційними шматочками.
Обсмажити на розігрітій сковороді з олією на малому вогні, до золотистої скоринки з обох боків. Змішати цукор з корицею та обваляти готові десерти.
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