Десерт до чаю, який мало хто знає — смачний і незабутній рецепт

Десерт до чаю. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви ще не пробували цей десерт, обов’язково варто спробувати. Легкий у приготуванні, він швидко стане улюбленим частуванням до чаю, від якого не захочеться відмовлятися.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

цедра лимона — 1 шт. (за бажанням);

яблуко — 1 шт.;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для обвалювання:

цукор — 2 ст. л.;

кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати сир, яйце, цукор, сметану, сіль та цедру лимона. Яблуко очистити і нарізати дрібними кубиками, додати до сирної маси. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто руками.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто на столі в ковбаску, розрізати на 4 рівні частини, а потім нарізати порційними шматочками.

Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на розігрітій сковороді з олією на малому вогні, до золотистої скоринки з обох боків. Змішати цукор з корицею та обваляти готові десерти.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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