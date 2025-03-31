Десерт к чаю, который мало кто знает — вкусный и незабываемый рецепт

Десерт к чаю. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы еще не пробовали этот десерт, обязательно стоит попробовать. Легкий в приготовлении, он быстро станет любимым угощением к чаю, от которого не захочется отказываться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

цедра лимона — 1 шт. (по желанию);

яблоко — 1 шт.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для обвалки:

сахар — 2 ст. л;

корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Смешать творог, яйцо, сахар, сметану, соль и цедру лимона. Яблоко очистить и нарезать мелкими кубиками, добавить к творожной массе. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто руками.

Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто на столе в колбаску, разрезать на 4 равные части, а затем нарезать порционными кусочками.

Сырные палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на разогретой сковороде с маслом на малом огне, до золотистой корочки с обеих сторон. Смешать сахар с корицей и обвалять готовые десерты.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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