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Десерт к чаю, который мало кто знает — стоит попробовать

31 марта 2025 03:16
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Десерт к чаю, который мало кто знает — вкусный и незабываемый рецепт
Десерт к чаю. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если вы еще не пробовали этот десерт, обязательно стоит попробовать. Легкий в приготовлении, он быстро станет любимым угощением к чаю, от которого не захочется отказываться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 350 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — 1 шт. (по желанию);
  • яблоко — 1 шт.;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для обвалки:

  • сахар — 2 ст. л;
  • корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Смешать творог, яйцо, сахар, сметану, соль и цедру лимона. Яблоко очистить и нарезать мелкими кубиками, добавить к творожной массе. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто руками.

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Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто на столе в колбаску, разрезать на 4 равные части, а затем нарезать порционными кусочками.

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Сырные палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на разогретой сковороде с маслом на малом огне, до золотистой корочки с обеих сторон. Смешать сахар с корицей и обвалять готовые десерты.

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Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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01:25 В Турции оппозиция призывает к бойкоту ресторана звездного повара

01:03 На Черниговщине суд запретил мужчине управлять авто на 46 лет

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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