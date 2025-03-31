Десерт к чаю, который мало кто знает — вкусный и незабываемый рецепт

Десерт к чаю, который мало кто знает — стоит попробовать
Если вы еще не пробовали этот десерт, обязательно стоит попробовать. Легкий в приготовлении, он быстро станет любимым угощением к чаю, от которого не захочется отказываться.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — 1 шт. (по желанию);
- яблоко — 1 шт.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для обвалки:
- сахар — 2 ст. л;
- корица — 1 ч. л.
Способ приготовления
Смешать творог, яйцо, сахар, сметану, соль и цедру лимона. Яблоко очистить и нарезать мелкими кубиками, добавить к творожной массе. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто руками.
Раскатать тесто на столе в колбаску, разрезать на 4 равные части, а затем нарезать порционными кусочками.
Обжарить на разогретой сковороде с маслом на малом огне, до золотистой корочки с обеих сторон. Смешать сахар с корицей и обвалять готовые десерты.
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