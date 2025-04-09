Арабика или робуста — чем отличаются сорта кофе

Кофейные зерна. Фото: Freepik

Многие люди привыкли начинать свое утро с чашечки ароматного кофе, но не все знают, как правильно выбрать подходящий сорт зерен. Самые популярные среди них — арабика и робуста, но как отличить одно от другого?

Профессиональный бариста Руслан Карелашвили рассказал об этом РБК-Украина.

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Какая разница между арабикой и робустой

Прежде всего, эти два сорта кофе от природы отличаются своими вкусовыми качествами. Так, арабика имеет больший вкусовой потенциал — в ней есть фруктовые, цветочные, шоколадные, ореховые и даже овощные ноты. В то время как робуста более "приземленная" — в ней преобладают нотки дымного, орехового вкуса.

"Арабика — это более приятный, более спокойный и легкий вкус кофе, и, в зависимости с каким кофе работает кофейня, дополнительная палитра разнообразна. Если же вам говорят робуста, то это горький, насыщенный, плотный вкус кофе", — рассказал эксперт.

Из-за своего более расширенного вкусового спектра качественная арабика и стоит дороже, чем робуста. Однако в последнее время разница в цене между этими сортами кофе становится все меньше из-за подорожания робусты, поэтому в большинстве кафе отдают предпочтение именно арабике.

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