Як відрізнити чай від підробки — корисні поради

Чай. Фото: Freepik

Вибір чаю у сучасних супермаркетах приголомшує своїм різноманіттям. Але часом важко зрозуміти, де якісний продукт, а де лише гарне пакування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами, на що звернути увагу при виборі чаю.

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Наявність пилу

Якщо упаковка має прозоре віконце, варто перевернути її та подивитися на дно. Відсутність пилу свідчить про те, що ви тримаєте в руках справжнє чайне листя, а не виробничі залишки. Особливо це стосується чаю у пакетиках, адже він найчастіше містить чайний пил.

Термін придатності

Багато хто не звертає увагу на цей пункт, але чай також має свої терміни придатності. Зазвичай, це три роки з моменту збору. Виняток — пуер, який з роками лише набирає цінності. Тому найкраще обирати той чай, на упаковці якого зазначена саме дата збору, а не пакування.

Пакетований та заварний чай. Фото: Freepik

Країна походження

Якщо бачите напис "Виготовлено в Китаї" або "Виготовлено на Шрі-Ланці", варто насторожитись. Справжній чай зазвичай маркується як "Упаковано в...", адже вирощують його за межами країн-споживачів, а фасують уже ближче до ринку.

Тест на якість вдома

Для перевірки на наявність барвників — покладіть пакетик у склянку з холодною водою. Якщо вода відразу забарвиться — у чаї барвники.

Для перевірки на ароматизатори роздивіться вміст пакетика. Білі гранули вказують на наявність штучних ароматизаторів.

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