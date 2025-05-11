Як відрізнити чай від підробки — корисні поради

Як обрати справжній чай — відповідь на упаковці
Вибір чаю у сучасних супермаркетах приголомшує своїм різноманіттям. Але часом важко зрозуміти, де якісний продукт, а де лише гарне пакування.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами, на що звернути увагу при виборі чаю.
Як обрати справжній чай
Наявність пилу
Якщо упаковка має прозоре віконце, варто перевернути її та подивитися на дно. Відсутність пилу свідчить про те, що ви тримаєте в руках справжнє чайне листя, а не виробничі залишки. Особливо це стосується чаю у пакетиках, адже він найчастіше містить чайний пил.
Термін придатності
Багато хто не звертає увагу на цей пункт, але чай також має свої терміни придатності. Зазвичай, це три роки з моменту збору. Виняток — пуер, який з роками лише набирає цінності. Тому найкраще обирати той чай, на упаковці якого зазначена саме дата збору, а не пакування.
Країна походження
Якщо бачите напис "Виготовлено в Китаї" або "Виготовлено на Шрі-Ланці", варто насторожитись. Справжній чай зазвичай маркується як "Упаковано в...", адже вирощують його за межами країн-споживачів, а фасують уже ближче до ринку.
Тест на якість вдома
Для перевірки на наявність барвників — покладіть пакетик у склянку з холодною водою. Якщо вода відразу забарвиться — у чаї барвники.
Для перевірки на ароматизатори роздивіться вміст пакетика. Білі гранули вказують на наявність штучних ароматизаторів.
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