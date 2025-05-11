Как отличить чай от подделки — полезные советы

Чай. Фото: Freepik

Выбор чая в современных супермаркетах ошеломляет своим многообразием. Но порой трудно понять, где качественный продукт, а где только красивая упаковка.

Новини.LIVE делится полезными советами, на что обратить внимание при выборе чая.

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Наличие пыли

Если упаковка имеет прозрачное окошко, стоит перевернуть ее и посмотреть на дно. Отсутствие пыли свидетельствует о том, что вы держите в руках настоящие чайные листья, а не производственные остатки. Особенно это касается чая в пакетиках ведь он чаще всего содержит чайную пыль.

Срок годности

Многие, кто не обращает внимание на этот пункт, но чай также имеет свои сроки годности. Обычно, это три года с момента сбора. Исключение — пуэр, который с годами только набирает ценности. Поэтому лучше выбирать тот чай, на упаковке которого указана именно дата сбора, а не упаковки.

Пакетированный и заварной чай. Фото: Freepik

Страна происхождения

Если видите надпись "Изготовлено в Китае" или "Изготовлено на Шри-Ланке" - стоит насторожиться. Настоящий чай обычно маркируется как "Упаковано в ...", ведь выращивают его за пределами стран-потребителей, а фасуют уже ближе к рынку.

Тест на качество дома

Для проверки на наличие красителей — положите пакетик в стакан с холодной водой. Если вода сразу окрасится — в чае красители.

Для проверки на ароматизаторы — рассмотрите содержимое пакетика. Белые гранулы указывают на наличие искусственных ароматизаторов.

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