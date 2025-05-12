Как выбрать настоящий кофе — полезные советы

Кофе. Фото: Freepik

Найти действительно вкусный кофе в супермаркете — дело непростое, но вполне возможное. Главное не верить лишь маркетинговым обещаниям о "непревзойденном аромате и вкусе", а знать несколько важных критериев выбора.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media рассказывает важные советы при выборе кофе.

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Зерновой лучше, чем молотый

Хоть молотый кофе и кажется удобным, его аромат быстро теряется. Все потому, что после помола кофейные масла, которые отвечают за вкус, начинают испаряться. Если хотите насыщенный и яркий напиток, лучше покупайте кофе в зернах и мелите его непосредственно перед завариванием.

Клапан дегазации на упаковке

Маленький круглый клапан с дырочками на упаковке — знак качества. Он позволяет выходить углекислому газу, который выделяется после обжарки, и свидетельствует, что кофе паковали свежим. Если клапана нет, то существует риск, что зерна уже потеряли часть аромата.

Обжарка под метод заваривания

Разные методы приготовления кофе требуют разной обжарки. Так, светлая обжарка с фруктовыми нотками идеальна для фильтра, пуровера или капельной кофеварки. Темная обжарка с глубоким вкусом лучше подходит для эспрессо, турки или френч-пресса. А вот средний уровень — наиболее универсальный.

Чашка кофе. Фото: Freepik

Дата обжарки

Обязательно обращайте внимание на этот ключевой показатель. Лучше всего пить кофе через 7-30 дней после обжарки. Если дата на упаковке — старая, кофе уже потерял часть аромата. Выбирайте продукцию с точной датой обжарки, а не только общим сроком годности.

Надпись на упаковке - не гарантия вкуса

Надпись на упаковке не всегда означает, что кофе будет вкусным. Вкус и аромат зависят от региона выращивания, способа обработки, высоты плантаций и свежести урожая. Лучший выбор — кофе с упоминанием конкретной страны (например, Эфиопия, Кения, Колумбия) и указанным методом обработки (мытый, натуральный, honey).

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