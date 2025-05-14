Як зробити макарони смачніше — корисна порада

Паста. Фото: Freepik

Більшість українців звикли подавати макарони із вершковим маслом або соусом. Але безліч інших цікавих доповнень до цього універсального продукту.

Цікавим рецептом, який зробить звичайні макарони стравою високої кухні, ділиться Ukr.Media.

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Який несподіваний інгредієнт додати до макаронів

Цікавим та незвичним варіантом є приготування макаронів із кисломолочним сиром. На перший погляд може здатися, що ці компоненти не сумісні, але спробуйте і ви обов'язково зміните свою думку.

Це поєднання виходить надзвичайно ніжнім, з легкою вершковою текстурою та без жодних складних інгредієнтів.

Для цього макарони необхідно відварити у підсоленій воді до готовності, потім злити воду та одразу, ще гарячими, перекласти у глибоку миску. До макаронів додати 2–3 столові ложки свіжого кисломолочного сиру й добре перемішують. Готову страву можна прикрасити нарізаною зеленню.

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