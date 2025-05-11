В якій послідовності додавати інгредієнти до супу — порада кухарів

Суп з вермішеллю. Фото: Freepik

Гарячий суп — незамінна частина раціону багатьох українців. Однак часто господині припускаються помилок у приготуванні, через що страва виходить не дуже смачною.

Новини.LIVE розповідає, в якому порядку додавати інгредієнти до супу, щоб його смак був неперевершеним.

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Що додавати до супу наприкінці приготування

Морепродукти

Креветки, кальмари, мідії та інші дари моря стають жорсткими при довгому варінні. Додавайте їх лише за декілька хвилин до завершення приготування.

Сметана та йогурт

Кисломолочні продукти можуть згорнутися у гарячому бульйоні, перетворившись на неапетитні пластівці. Тому додавайте їх до готової страви перед подачею або безпосередньо до тарілки.

Твердий сир

На початку варіння сир втратить структуру, а масло витече у бульйон. Найкраще додавати його в готову страву або окремо подавати до столу.

Яйця

Раннє додавання яєць зробить їх жорсткими. Найкраще вводити їх у суп на завершальному етапі готування.

Суп. Фото: Freepik

Оцет та гострі соуси

Ці інгредієнти потрібні в мінімальній кількості та додаються лише наприкінці, аби не зіпсувати смак страви.

Цитрусові сік та цедра

Надають свіжості, але їх потрібно додавати лише після зняття супу з вогню — інакше ефект буде втрачено.

Свіжа зелень

Додавайте нарізану зелень безпосередньо перед подачею. Варіння позбавляє її смаку, аромату і кольору.

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