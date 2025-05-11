В какой последовательности добавлять ингредиенты в суп — совет поваров

Суп с вермишелью. Фото: Freepik

Горячий суп — незаменимая часть рациона многих украинцев. Однако часто хозяйки допускают ошибки в приготовлении, из-за чего суп получается не очень вкусным.

Новини.LIVE рассказывает, в каком порядке добавлять ингредиенты в суп, чтобы его вкус был непревзойденным.

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Что добавлять в суп в конце приготовления

Морепродукты

Креветки, кальмары, мидии и другие дары моря становятся жесткими при долгой варке. Добавляйте их только за несколько минут до завершения приготовления.

Сметана и йогурт

Кисломолочные продукты могут свернуться в горячем бульоне, превратившись в неаппетитные хлопья. Поэтому добавляйте их в готовое блюдо перед подачей или непосредственно в тарелку.

Твердый сыр

В начале варки сыр потеряет структуру, а масло вытечет в бульон. Лучше всего добавлять его в готовое блюдо или отдельно подавать к столу.

Яйца

Раннее добавление яиц сделает их жесткими. Лучше всего вводить их в суп на завершающем этапе приготовления.

Суп. Фото: Freepik

Уксус и острые соусы

Эти ингредиенты нужны в минимальном количестве и добавляются только в конце, чтобы не испортить вкус блюда.

Сок и цедра цитрусовых

Придают свежести, но их нужно добавлять только после снятия супа с огня — иначе эффект будет потерян.

Свежая зелень

Добавляйте нарезанную зелень непосредственно перед подачей. Варка лишает ее вкуса, аромата и цвета.

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