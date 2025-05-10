Як зробити запечену курку соковитою — секретний рецепт

Запечена курка. Фото: Freepik

Приготувати ніжну та соковиту курку часом буває досить складно, адже це м'ясо потребує особливого ставлення. Цей незвичний, але надзвичайно простий спосіб допоможе уникнути проблем і приємно здивує ваших гостей. А потребує він лише одного додаткового інгредієнта — солі.

Рецептом ділиться "1 хвилина".

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Як приготувати соковиту курку на солі

Для приготування курки вагою 1,5 кг вам знадобиться 1 кг звичайної солі.

Для початку підготуйте курку — зв'яжіть ніжки, а на крила надягніть фольгові ковпачки, щоб не згоріли. У форму висипте сіль та розрівняйте її. Краще обрати меншу форму, щоб шар солі був товстішим. Викладіть курку спинкою вниз зверху на сіль.

Підготовка курки до запікання. Фото: odnaminyta.com

Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 60–90 хвилин. Готовність визначайте за шкіркою — вона має стати прозорою. Після приготування перекладіть курку на тарілку — шар солі під нею стане твердим, але до м'яса не прилипатиме.

За цим рецептом курка вийде ніжною, соковитою всередині, з тонкою хрумкою шкіркою. М'ясо легко відходитиме від кісток і матиме приємний, помірно солоний смак.

Курка, запечена на солі. Фото: odnaminyta.com

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