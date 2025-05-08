Як смачно приготувати шашлик з будь-якого м’яса — універсальний рецепт від шефа

Смачний шашлик з будь-якого м'яса — поради від шеф-кухаря
Цей рецепт шашлику підходить для будь-якого виду м’яса — курятини, свинини чи навіть яловичини. Простий маринад на травах робить шматочки соковитими, ароматними й м’якими навіть без тривалого вимочування. Шеф-кухар ділиться порадами, які допоможуть отримати ідеальний результат уже з першої спроби.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- м’ясо (куряче стегно, свиняча шия, свиняча корейка на кістці) — 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 500 г;
- свіжий розмарин — 5 г;
- свіжий чебрець (тим'ян) — 5 г;
- сушений часник — 5 г;
- сіль — 15 г;
- свіжомелений чорний перець — 1 г;
- суміш спецій (до свого смаку) — 10 г.
Спосіб приготування
Очистити та нарізати м’ясо шматками середнього розміру. Додати подрібнену цибулю, свіжі трави, сушений часник, сіль, перець та улюблені спеції.
Добре перемішати маринад руками, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий. Накрити місткість плівкою або кришкою й залишити в холодильнику щонайменше на ніч, а краще на добу.
Смажити шашлик на мангалі до рум’яної скоринки й повної готовності м’яса.
Насолоджуватися гарячим, ароматним та соковитим результатом.
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