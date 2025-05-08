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Смачний шашлик з будь-якого м'яса — поради від шеф-кухаря

8 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Як смачно приготувати шашлик з будь-якого м’яса — універсальний рецепт від шефа
Асорті м'яса. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт шашлику підходить для будь-якого виду м’яса — курятини, свинини чи навіть яловичини. Простий маринад на травах робить шматочки соковитими, ароматними й м’якими навіть без тривалого вимочування. Шеф-кухар ділиться порадами, які допоможуть отримати ідеальний результат уже з першої спроби.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс

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Вам знадобиться:

  • м’ясо (куряче стегно, свиняча шия, свиняча корейка на кістці) — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 500 г;
  • свіжий розмарин — 5 г;
  • свіжий чебрець (тим'ян) — 5 г;
  • сушений часник — 5 г;
  • сіль — 15 г;
  • свіжомелений чорний перець — 1 г;
  • суміш спецій (до свого смаку) — 10 г.

Спосіб приготування

Очистити та нарізати м’ясо шматками середнього розміру. Додати подрібнену цибулю, свіжі трави, сушений часник, сіль, перець та улюблені спеції.

рецепт універсального маринада для шашлика
Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Добре перемішати маринад руками, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий. Накрити місткість плівкою або кришкою й залишити в холодильнику щонайменше на ніч, а краще на добу.

рецепт універсального маринада для смачного шашлика
Нарізана свинина. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Смажити шашлик на мангалі до рум’яної скоринки й повної готовності м’яса.

рецепт універсального маринада для соковитого шашлика
М'ясо та маринад. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Насолоджуватися гарячим, ароматним та соковитим результатом.

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м'ясо рецепт шашлик курка шеф-кухар свинина
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