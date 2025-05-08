Як смачно приготувати шашлик з будь-якого м’яса — універсальний рецепт від шефа

Асорті м'яса. Фото: Freepik

Цей рецепт шашлику підходить для будь-якого виду м’яса — курятини, свинини чи навіть яловичини. Простий маринад на травах робить шматочки соковитими, ароматними й м’якими навіть без тривалого вимочування. Шеф-кухар ділиться порадами, які допоможуть отримати ідеальний результат уже з першої спроби.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

м’ясо (куряче стегно, свиняча шия, свиняча корейка на кістці) — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 500 г;

свіжий розмарин — 5 г;

свіжий чебрець (тим'ян) — 5 г;

сушений часник — 5 г;

сіль — 15 г;

свіжомелений чорний перець — 1 г;

суміш спецій (до свого смаку) — 10 г.

Спосіб приготування

Очистити та нарізати м’ясо шматками середнього розміру. Додати подрібнену цибулю, свіжі трави, сушений часник, сіль, перець та улюблені спеції.

Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Добре перемішати маринад руками, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий. Накрити місткість плівкою або кришкою й залишити в холодильнику щонайменше на ніч, а краще на добу.

Нарізана свинина. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Смажити шашлик на мангалі до рум’яної скоринки й повної готовності м’яса.

М'ясо та маринад. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Насолоджуватися гарячим, ароматним та соковитим результатом.

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