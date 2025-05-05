Простий маринад для шашлику на мінеральній воді — рецепт соковитого мʼяса

Маринад до шашлику на мінеральній воді — все просто і дуже смачно
Цей варіант маринаду вже став улюбленим у багатьох — завдяки мінералці мʼясо виходить особливо ніжним, мʼяким і ароматним. Все дуже просто: жодних складних інгредієнтів, лише доступні продукти та перевірена технологія.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.
Вам знадобиться:
- мʼясо (свинина, телятина або курятина) — 2 кг.;
- суміш спецій для мʼяса — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- соняшникова олія — 2 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- мінеральна вода сильногазована — 1 л.
Спосіб приготування
Нарізати мʼясо шматками середнього розміру. Додати спеції, сіль та олію. Добре перемішати руками, щоб мʼясо вкрилося прянощами.
Цибулю нарізати четвертинками, часник дрібно подрібнити. Додати до мʼяса та ще раз перемішати. Залити мʼясо мінеральною водою так, щоб воно було повністю покрите.
Накрити ємність харчовою плівкою або кришкою й поставити в холодильник щонайменше на 10–12 годин.
Смажити шашлик на мангалі до готовності. Мʼясо вийде соковитим, ароматним і дуже ніжним.
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