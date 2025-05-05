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Маринад до шашлику на мінеральній воді — все просто і дуже смачно

5 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Простий маринад для шашлику на мінеральній воді — рецепт соковитого мʼяса
Шашлик та зелень. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей варіант маринаду вже став улюбленим у багатьох — завдяки мінералці мʼясо виходить особливо ніжним, мʼяким і ароматним. Все дуже просто: жодних складних інгредієнтів, лише доступні продукти та перевірена технологія.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок

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Вам знадобиться:

  • мʼясо (свинина, телятина або курятина) — 2 кг.;
  • суміш спецій для мʼяса — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • соняшникова олія — 2 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • мінеральна вода сильногазована — 1 л.

Спосіб приготування

Нарізати мʼясо шматками середнього розміру. Додати спеції, сіль та олію. Добре перемішати руками, щоб мʼясо вкрилося прянощами.

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Нарізане мʼясо. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Цибулю нарізати четвертинками, часник дрібно подрібнити. Додати до мʼяса та ще раз перемішати. Залити мʼясо мінеральною водою так, щоб воно було повністю покрите.

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Мʼясо та спеції. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Накрити ємність харчовою плівкою або кришкою й поставити в холодильник щонайменше на 10–12 годин.

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Мʼясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Смажити шашлик на мангалі до готовності. Мʼясо вийде соковитим, ароматним і дуже ніжним.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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