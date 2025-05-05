Простий маринад для шашлику на мінеральній воді — рецепт соковитого мʼяса

Шашлик та зелень. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Цей варіант маринаду вже став улюбленим у багатьох — завдяки мінералці мʼясо виходить особливо ніжним, мʼяким і ароматним. Все дуже просто: жодних складних інгредієнтів, лише доступні продукти та перевірена технологія.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

мʼясо (свинина, телятина або курятина) — 2 кг.;

суміш спецій для мʼяса — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ст. л.;

соняшникова олія — 2 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник — 4 зубчики;

мінеральна вода сильногазована — 1 л.

Спосіб приготування

Нарізати мʼясо шматками середнього розміру. Додати спеції, сіль та олію. Добре перемішати руками, щоб мʼясо вкрилося прянощами.

Нарізане мʼясо. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Цибулю нарізати четвертинками, часник дрібно подрібнити. Додати до мʼяса та ще раз перемішати. Залити мʼясо мінеральною водою так, щоб воно було повністю покрите.

Мʼясо та спеції. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Накрити ємність харчовою плівкою або кришкою й поставити в холодильник щонайменше на 10–12 годин.

Мʼясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Смажити шашлик на мангалі до готовності. Мʼясо вийде соковитим, ароматним і дуже ніжним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику.

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт.