Простой маринад для шашлыка на минеральной воде — рецепт сочного мяса

Шашлык и зелень. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Этот вариант маринада уже стал любимым у многих — благодаря минералке мясо получается особенно нежным, мягким и ароматным. Все очень просто: никаких сложных ингредиентов, только доступные продукты и проверенная технология.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо (свинина, телятина или курятина) — 2 кг;

смесь специй для мяса — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ст. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

минеральная вода сильногазированная — 1 л.

Способ приготовления

Нарезать мясо кусками среднего размера, добавить специи, соль и масло. Хорошо перемешать руками, чтобы мясо покрылось пряностями.

Нарезанное мясо. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Лук нарезать четвертинками, чеснок мелко измельчить. Добавить к мясу и еще раз перемешать. Залить мясо минеральной водой так, чтобы оно было полностью покрыто.

Мясо и специи. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Накрыть емкость пищевой пленкой или крышкой и поставить в холодильник минимум на 10-12 часов.

Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Жарить шашлык на мангале до готовности. Мясо получится сочным, ароматным и очень нежным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык

Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.

Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.