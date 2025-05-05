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Маринад к шашлыку на минеральной воде — все просто и очень вкусно

5 мая 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Простой маринад для шашлыка на минеральной воде — рецепт сочного мяса
Шашлык и зелень. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот вариант маринада уже стал любимым у многих — благодаря минералке мясо получается особенно нежным, мягким и ароматным. Все очень просто: никаких сложных ингредиентов, только доступные продукты и проверенная технология.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

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Вам понадобится:

  • мясо (свинина, телятина или курятина) — 2 кг;
  • смесь специй для мяса — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • минеральная вода сильногазированная — 1 л.

Способ приготовления

Нарезать мясо кусками среднего размера, добавить специи, соль и масло. Хорошо перемешать руками, чтобы мясо покрылось пряностями.

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Нарезанное мясо. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Лук нарезать четвертинками, чеснок мелко измельчить. Добавить к мясу и еще раз перемешать. Залить мясо минеральной водой так, чтобы оно было полностью покрыто.

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Мясо и специи. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Накрыть емкость пищевой пленкой или крышкой и поставить в холодильник минимум на 10-12 часов.

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Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @goodlife5950

Жарить шашлык на мангале до готовности. Мясо получится сочным, ароматным и очень нежным.

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00:33 Мужчина ударил бывшую — как его наказал суд

00:23 В Житомире девочка получила ножевое ранение во время конфликта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:05 Израиль усилит наступление в секторе Газа для возврата заложников

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23:59 Яремчук отметился результативным действием за Олимпиакос

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