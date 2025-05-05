Простой маринад для шашлыка на минеральной воде — рецепт сочного мяса

Маринад к шашлыку на минеральной воде — все просто и очень вкусно
Этот вариант маринада уже стал любимым у многих — благодаря минералке мясо получается особенно нежным, мягким и ароматным. Все очень просто: никаких сложных ингредиентов, только доступные продукты и проверенная технология.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.
Вам понадобится:
- мясо (свинина, телятина или курятина) — 2 кг;
- смесь специй для мяса — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ст. л.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- минеральная вода сильногазированная — 1 л.
Способ приготовления
Нарезать мясо кусками среднего размера, добавить специи, соль и масло. Хорошо перемешать руками, чтобы мясо покрылось пряностями.
Лук нарезать четвертинками, чеснок мелко измельчить. Добавить к мясу и еще раз перемешать. Залить мясо минеральной водой так, чтобы оно было полностью покрыто.
Накрыть емкость пищевой пленкой или крышкой и поставить в холодильник минимум на 10-12 часов.
Жарить шашлык на мангале до готовности. Мясо получится сочным, ароматным и очень нежным.
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