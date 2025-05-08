Как вкусно приготовить шашлык из любого мяса — универсальный рецепт от шефа

Ассорти из мяса. Фото: Freepik

Этот рецепт шашлыка подходит для любого вида мяса — курятины, свинины или даже говядины. Простой маринад на травах делает кусочки сочными, ароматными и мягкими даже без длительного вымачивания. Шеф-повар делится советами, которые помогут получить идеальный результат уже с первой попытки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

мясо (куриное бедро, свиная шея, свиная корейка на кости) — 1 кг;

лук репчатый — 500 г;

свежий розмарин — 5 г;

свежий тимьян (тимьян) — 5 г;

сушеный чеснок — 5 г;

соль — 15 г;

свежесмолотый черный перец — 1 г;

смесь специй (по своему вкусу) — 10 г.

Способ приготовления

Очистить и нарезать мясо кусками среднего размера. Добавить измельченный лук, свежие травы, сушеный чеснок, соль, перец и любимые специи.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Хорошо перемешать маринад руками, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Накрыть емкость пленкой или крышкой и оставить в холодильнике минимум на ночь, а лучше на сутки.

Нарезанная свинина. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Жарить шашлык на мангале до румяной корочки и полной готовности мяса.

Мясо и маринад. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Наслаждаться горячим, ароматным и сочным результатом.

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