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Вкусный шашлык из любого мяса — советы от шеф-повара

8 мая 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Как вкусно приготовить шашлык из любого мяса — универсальный рецепт от шефа
Ассорти из мяса. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт шашлыка подходит для любого вида мяса — курятины, свинины или даже говядины. Простой маринад на травах делает кусочки сочными, ароматными и мягкими даже без длительного вымачивания. Шеф-повар делится советами, которые помогут получить идеальный результат уже с первой попытки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

  • мясо (куриное бедро, свиная шея, свиная корейка на кости) — 1 кг;
  • лук репчатый — 500 г;
  • свежий розмарин — 5 г;
  • свежий тимьян (тимьян) — 5 г;
  • сушеный чеснок — 5 г;
  • соль — 15 г;
  • свежесмолотый черный перец — 1 г;
  • смесь специй (по своему вкусу) — 10 г.

Способ приготовления

Очистить и нарезать мясо кусками среднего размера. Добавить измельченный лук, свежие травы, сушеный чеснок, соль, перец и любимые специи.

рецепт універсального маринада для шашлика
Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Хорошо перемешать маринад руками, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Накрыть емкость пленкой или крышкой и оставить в холодильнике минимум на ночь, а лучше на сутки.

рецепт універсального маринада для смачного шашлика
Нарезанная свинина. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Жарить шашлык на мангале до румяной корочки и полной готовности мяса.

рецепт універсального маринада для соковитого шашлика
Мясо и маринад. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Наслаждаться горячим, ароматным и сочным результатом.

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