Как вкусно приготовить шашлык из любого мяса — универсальный рецепт от шефа

Вкусный шашлык из любого мяса — советы от шеф-повара
Этот рецепт шашлыка подходит для любого вида мяса — курятины, свинины или даже говядины. Простой маринад на травах делает кусочки сочными, ароматными и мягкими даже без длительного вымачивания. Шеф-повар делится советами, которые помогут получить идеальный результат уже с первой попытки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- мясо (куриное бедро, свиная шея, свиная корейка на кости) — 1 кг;
- лук репчатый — 500 г;
- свежий розмарин — 5 г;
- свежий тимьян (тимьян) — 5 г;
- сушеный чеснок — 5 г;
- соль — 15 г;
- свежесмолотый черный перец — 1 г;
- смесь специй (по своему вкусу) — 10 г.
Способ приготовления
Очистить и нарезать мясо кусками среднего размера. Добавить измельченный лук, свежие травы, сушеный чеснок, соль, перец и любимые специи.
Хорошо перемешать маринад руками, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Накрыть емкость пленкой или крышкой и оставить в холодильнике минимум на ночь, а лучше на сутки.
Жарить шашлык на мангале до румяной корочки и полной готовности мяса.
Наслаждаться горячим, ароматным и сочным результатом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык
Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.
Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.
Читайте Новини.LIVE!