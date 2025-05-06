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Котлети, як у дитячому садку — простий секрет у приготуванні

6 травня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлети, як у дитячому садку — правильний рецепт соковитої страви
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці котлети нагадують смак дитинства: м’які, соковиті, без краплі зайвого жиру — саме такі готували в улюбленому садочку. Завдяки простому секрету з батоном та правильному способу приготування у духовці страва виходить надзвичайно ніжною та ідеальною для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яловичий фарш — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • батон — 120 г;
  • вода — 250 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • панірувальні сухарі — за потребою;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • вершкове масло — для подачі.

Спосіб приготування

Зрізати скоринку з батона, нарізати м’якуш і залити водою на 5–7 хвилин. Фарш покласти в миску, додати дрібно нарізану цибулю.

котлети, як у дитячому садку, простий секрет у приготуванні
Фарш та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Відтиснутий батон додати до фаршу. Усе разом пропустити через м’ясорубку. Посолити та добре перемішати.

котлети, як у дитячому садку, простий секрет
Котлети в панірувальних сухарях. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати акуратні котлети, обкачати їх у панірувальних сухарях.

смачні котлети, як у дитячому садку, простий секрет
Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити олією, викласти котлети та запікати при 160 °C протягом 45 хвилин. Готові котлети змастити розтопленим вершковим маслом перед подачею.

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