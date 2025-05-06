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Котлеты, как в детском саду — простой секрет в приготовлении

6 мая 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлеты, как в детском саду — правильный рецепт сочного блюда
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти котлеты напоминают вкус детства: мягкие, сочные, без капли лишнего жира — именно такие готовили в любимом садике. Благодаря простому секрету с батоном и правильному способу приготовления в духовке блюдо получается чрезвычайно нежным и идеальным для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • говяжий фарш — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • батон — 120 г;
  • вода — 250 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • панировочные сухари — по необходимости;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • сливочное масло — для подачи.

Способ приготовления

Срезать корочку с батона, нарезать мякиш и залить водой на 5-7 минут. Фарш положить в миску, добавить мелко нарезанный лук.

котлети, як у дитячому садку, простий секрет у приготуванні
Фарш и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Отжатый батон добавить к фаршу. Все вместе пропустить через мясорубку. Посолить и хорошо перемешать.

котлети, як у дитячому садку, простий секрет
Котлеты в панировочных сухарях. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать аккуратные котлеты, обвалять их в панировочных сухарях.

смачні котлети, як у дитячому садку, простий секрет
Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать маслом, выложить котлеты и запекать при 160 °C в течение 45 минут. Готовые котлеты смазать растопленным сливочным маслом перед подачей.

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