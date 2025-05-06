Котлеты, как в детском саду — правильный рецепт сочного блюда

Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты напоминают вкус детства: мягкие, сочные, без капли лишнего жира — именно такие готовили в любимом садике. Благодаря простому секрету с батоном и правильному способу приготовления в духовке блюдо получается чрезвычайно нежным и идеальным для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

говяжий фарш — 1 кг;

лук — 2 шт.;

батон — 120 г;

вода — 250 мл;

соль — 1 ч. л.;

панировочные сухари — по необходимости;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

сливочное масло — для подачи.

Способ приготовления

Срезать корочку с батона, нарезать мякиш и залить водой на 5-7 минут. Фарш положить в миску, добавить мелко нарезанный лук.

Фарш и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Отжатый батон добавить к фаршу. Все вместе пропустить через мясорубку. Посолить и хорошо перемешать.

Котлеты в панировочных сухарях. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать аккуратные котлеты, обвалять их в панировочных сухарях.

Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать маслом, выложить котлеты и запекать при 160 °C в течение 45 минут. Готовые котлеты смазать растопленным сливочным маслом перед подачей.

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