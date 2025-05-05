Котлети як у Туреччині — найсоковитіші з ніжним пюре

Котлети за рецептом турецького кухаря — неможливо зупинитися
Цей рецепт котлет за мотивами турецької кухні — справжня знахідка для тих, хто любить соковите м’ясо з ароматними спеціями й ідеальним гарніром. Простий склад, мінімум часу на приготування — і перед вами страва, яка підкорить і дорослих, і дітей. Котлети виходять рум’яними, м’якими всередині й чудово поєднуються з ніжним картопляним пюре.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- молоко — 250 мл.;
- панірувальні сухарі — 5 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- часник — 2 зубчики;
- борошно — 100 г;
- олія — 100 мл.;
- картопля — 700 г;
- вершкове масло — 50 г.
Спосіб приготування
До фаршу додати натерту або перемелену цибулю, 100 мл молока, панірувальні сухарі, сіль, перець і подрібнений часник. Добре перемішати масу руками до однорідності та сформувати невеликі котлети.
Кожну котлету обваляти в борошні. Обсмажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Потім накрити сковорідку кришкою та тушкувати котлети на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин.
Окремо зварити очищену картоплю до готовності, додати вершкове масло, решту молока й сіль. Перебити пюре блендером до кремової текстури. Подавайте соковиті котлети з ніжним пюре — чудовий варіант ситної домашньої вечері.
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