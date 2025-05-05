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Котлети за рецептом турецького кухаря — неможливо зупинитися

5 травня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлети як у Туреччині — найсоковитіші з ніжним пюре
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт котлет за мотивами турецької кухні — справжня знахідка для тих, хто любить соковите м’ясо з ароматними спеціями й ідеальним гарніром. Простий склад, мінімум часу на приготування — і перед вами страва, яка підкорить і дорослих, і дітей. Котлети виходять рум’яними, м’якими всередині й чудово поєднуються з ніжним картопляним пюре.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • панірувальні сухарі — 5 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • борошно — 100 г;
  • олія — 100 мл.;
  • картопля — 700 г;
  • вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

До фаршу додати натерту або перемелену цибулю, 100 мл молока, панірувальні сухарі, сіль, перець і подрібнений часник. Добре перемішати масу руками до однорідності та сформувати невеликі котлети.

котлети за рецептом Турецького кухаря
Котлети з пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Кожну котлету обваляти в борошні. Обсмажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Потім накрити сковорідку кришкою та тушкувати котлети на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин.

смачні котлети за рецептом Турецького кухаря
Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо зварити очищену картоплю до готовності, додати вершкове масло, решту молока й сіль. Перебити пюре блендером до кремової текстури. Подавайте соковиті котлети з ніжним пюре — чудовий варіант ситної домашньої вечері.

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