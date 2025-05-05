Котлеты, как в Турции — самые сочные, с нежным пюре

Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт котлет по мотивам турецкой кухни — настоящая находка для тех, кто любит сочное мясо с ароматными специями и идеальным гарниром. Простой состав, минимум времени на приготовление — и перед вами блюдо, которое покорит и взрослых, и детей. Котлеты получаются румяными, мягкими внутри и прекрасно сочетаются с нежным картофельным пюре.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

молоко — 250 мл;

панировочные сухари — 5 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

мука — 100 г;

масло — 100 мл;

картофель — 700 г;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

К фаршу добавить натертый или перемолотый лук, 100 мл. молока, панировочные сухари, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешать массу руками до однородности и сформировать небольшие котлеты.

Котлеты из пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Каждую котлету обвалять в муке. Обжарить на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон. Затем накрыть сковороду крышкой и тушить котлеты на минимальном огне примерно 10 минут.

Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно сварить очищенный картофель до готовности, добавить сливочное масло, оставшееся молоко и соль. Перебить пюре блендером до кремовой текстуры. Подавайте сочные котлеты с нежным пюре — отличный вариант сытного домашнего ужина.

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