Соковиті домашні котлети — ідеальний рецепт, який завжди виходить

Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей перевірений рецепт котлет — справжня класика, яка завжди вдається. Завдяки простим інгредієнтам та грамотній технології навіть новачок приготує ідеальні соковиті котлети з хрусткою скоринкою.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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м’ясо — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

білий хліб або батон — 200 г;

молоко — 250 мл;

вода — 200 мл;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Замочити хліб у молоці на кілька хвилин, щоб він повністю увібрав рідину. Перекрутити м’ясо, цибулю та хліб через м’ясорубку.

Фарш та сіль. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль і перець за смаком. Добре вимішати фарш до однорідної консистенції. Поступово вливати холодну воду й продовжувати вимішувати.

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Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Може знадобитися трохи менше води. Обов’язково добре відбити фарш — не менше 10-15 разів. Залишити фарш у холодильнику щонайменше на 30-60 хвилин, а краще — на 3-4 години.

Приготування котлет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети, обваляти у борошні або панірувальних сухарях. Смажити на середньому вогні з обох боків по 5-7 хвилин до рум’яної скоринки.

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Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Якщо сумніваєтесь, що котлети повністю приготувалися всередині, викладіть їх у форму й доведіть до готовності в духовці при 180 °C ще 10 хвилин або протушкуйте на плиті з невеликою кількістю води.

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