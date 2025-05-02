Соковиті домашні котлети — ідеальний рецепт, який завжди виходить

Правильний рецепт котлет — завжди виходять, навіть у новачків
Цей перевірений рецепт котлет — справжня класика, яка завжди вдається. Завдяки простим інгредієнтам та грамотній технології навіть новачок приготує ідеальні соковиті котлети з хрусткою скоринкою.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- білий хліб або батон — 200 г;
- молоко — 250 мл;
- вода — 200 мл;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
Замочити хліб у молоці на кілька хвилин, щоб він повністю увібрав рідину. Перекрутити м’ясо, цибулю та хліб через м’ясорубку.
Додати сіль і перець за смаком. Добре вимішати фарш до однорідної консистенції. Поступово вливати холодну воду й продовжувати вимішувати.
Може знадобитися трохи менше води. Обов’язково добре відбити фарш — не менше 10-15 разів. Залишити фарш у холодильнику щонайменше на 30-60 хвилин, а краще — на 3-4 години.
Сформувати котлети, обваляти у борошні або панірувальних сухарях. Смажити на середньому вогні з обох боків по 5-7 хвилин до рум’яної скоринки.
Якщо сумніваєтесь, що котлети повністю приготувалися всередині, викладіть їх у форму й доведіть до готовності в духовці при 180 °C ще 10 хвилин або протушкуйте на плиті з невеликою кількістю води.
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