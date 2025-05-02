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Правильний рецепт котлет — завжди виходять, навіть у новачків

2 травня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Соковиті домашні котлети — ідеальний рецепт, який завжди виходить
Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей перевірений рецепт котлет — справжня класика, яка завжди вдається. Завдяки простим інгредієнтам та грамотній технології навіть новачок приготує ідеальні соковиті котлети з хрусткою скоринкою.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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  • м’ясо — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • білий хліб або батон — 200 г;
  • молоко — 250 мл;
  • вода — 200 мл;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Замочити хліб у молоці на кілька хвилин, щоб він повністю увібрав рідину. Перекрутити м’ясо, цибулю та хліб через м’ясорубку.

правильний рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Фарш та сіль. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль і перець за смаком. Добре вимішати фарш до однорідної консистенції. Поступово вливати холодну воду й продовжувати вимішувати.

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рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Може знадобитися трохи менше води. Обов’язково добре відбити фарш — не менше 10-15 разів. Залишити фарш у холодильнику щонайменше на 30-60 хвилин, а краще — на 3-4 години. 

простий рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Приготування котлет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети, обваляти у борошні або панірувальних сухарях. Смажити на середньому вогні з обох боків по 5-7 хвилин до рум’яної скоринки.

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домашній рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Якщо сумніваєтесь, що котлети повністю приготувалися всередині, викладіть їх у форму й доведіть до готовності в духовці при 180 °C ще 10 хвилин або протушкуйте на плиті з невеликою кількістю води.

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