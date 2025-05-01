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Соковиті й повітряні котлети — мало хто знає цей рецепт

1 травня 2025 21:02
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Курячі котлети з сиром у духовці — соковиті, ніжні та з хрусткою скоринкою
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці повітряні та соковиті котлети з сиром — ідеальний варіант для ситної вечері або обіду. Завдяки поєднанню обсмажування та запікання страва виходить ароматною, ніжною всередині й апетитною зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе (грудка + стегно) — 600 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • твердий сир — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — для обвалювання;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • вода — трохи, для запікання.

Спосіб приготування

Пропустити через м’ясорубку куряче філе, сир, цибулю та часник. Додати яйце, посолити, поперчити й добре перемішати фарш. Відбити його руками, щоб став щільнішим.

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Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Змочивши руки водою, сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки. До повної готовності доводити не потрібно.

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Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти котлети у форму для запікання, на дно додати трохи води. Накрити фольгою (блискучою стороною вниз) і запікати в духовці за температури 180 °C близько 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності фольгу зняти, щоб котлети підрум’янились.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:24 Волц офіційно залишив посаду радника Трампа з нацбезпеки

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