Курячі котлети з сиром у духовці — соковиті, ніжні та з хрусткою скоринкою

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці повітряні та соковиті котлети з сиром — ідеальний варіант для ситної вечері або обіду. Завдяки поєднанню обсмажування та запікання страва виходить ароматною, ніжною всередині й апетитною зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряче філе (грудка + стегно) — 600 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 300 г;

яйце — 1 шт.;

панірувальні сухарі — для обвалювання;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження;

вода — трохи, для запікання.

Спосіб приготування

Пропустити через м’ясорубку куряче філе, сир, цибулю та часник. Додати яйце, посолити, поперчити й добре перемішати фарш. Відбити його руками, щоб став щільнішим.

Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Змочивши руки водою, сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки. До повної готовності доводити не потрібно.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти котлети у форму для запікання, на дно додати трохи води. Накрити фольгою (блискучою стороною вниз) і запікати в духовці за температури 180 °C близько 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності фольгу зняти, щоб котлети підрум’янились.

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