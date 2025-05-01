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Сочные и воздушные котлеты — мало кто знает этот рецепт

1 мая 2025 21:02
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Куриные котлеты с сыром в духовке — сочные, нежные и с хрустящей корочкой
Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти воздушные и сочные котлеты с сыром — идеальный вариант для сытного ужина или обеда. Благодаря сочетанию обжаривания и запекания блюдо получается ароматным, нежным внутри и аппетитным снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриное филе (грудка + бедро) — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • твердый сыр — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — для обвалки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки;
  • вода — немного, для запекания.

Способ приготовления

Пропустить через мясорубку куриное филе, сыр, лук и чеснок. Добавить яйцо, посолить, поперчить и хорошо перемешать фарш. Отбить его руками, чтобы стал более плотным.

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Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Смочив руки водой, сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки. До полной готовности доводить не нужно.

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Готовые котлеты Фото: smachnenke.com.ua

Выложить котлеты в форму для запекания, на дно добавить немного воды. Накрыть фольгой (блестящей стороной вниз) и запекать в духовке при температуре 180 °C около 30 минут. За 5 минут до готовности фольгу снять, чтобы котлеты подрумянились.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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