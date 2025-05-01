Куриные котлеты с сыром в духовке — сочные, нежные и с хрустящей корочкой

Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua

Эти воздушные и сочные котлеты с сыром — идеальный вариант для сытного ужина или обеда. Благодаря сочетанию обжаривания и запекания блюдо получается ароматным, нежным внутри и аппетитным снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе (грудка + бедро) — 600 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — для обвалки;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки;

вода — немного, для запекания.

Способ приготовления

Пропустить через мясорубку куриное филе, сыр, лук и чеснок. Добавить яйцо, посолить, поперчить и хорошо перемешать фарш. Отбить его руками, чтобы стал более плотным.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Смочив руки водой, сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки. До полной готовности доводить не нужно.

Готовые котлеты Фото: smachnenke.com.ua

Выложить котлеты в форму для запекания, на дно добавить немного воды. Накрыть фольгой (блестящей стороной вниз) и запекать в духовке при температуре 180 °C около 30 минут. За 5 минут до готовности фольгу снять, чтобы котлеты подрумянились.

Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.

Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.