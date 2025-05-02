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Правильный рецепт котлет — всегда получаются, даже у новичков

2 мая 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сочные домашние котлеты — идеальный рецепт, который всегда получается
Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот проверенный рецепт котлет — настоящая классика, которая всегда удается. Благодаря простым ингредиентам и грамотной технологии даже новички приготовят идеальные сочные котлеты с хрустящей корочкой.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • мясо — 1 кг;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • белый хлеб или батон — 200 г;
  • молоко — 250 мл;
  • вода — 200 мл;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Замочить хлеб в молоке на несколько минут, чтобы он полностью впитал жидкость. Перекрутить мясо, лук и хлеб через мясорубку.

правильний рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Фарш и соль. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо вымешать фарш до однородной консистенции. Постепенно вливать холодную воду и продолжать вымешивать.

рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Приготовление фараша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Может понадобиться немного меньше воды. Обязательно хорошо отбить фарш — не менее 10-15 раз. Оставить фарш в холодильнике минимум на 30-60 минут, а лучше — на 3-4 часа.

простий рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Приготовление котлет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать котлеты, обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на среднем огне с обеих сторон по 5-7 минут до румяной корочки.

домашній рецепт котлет, завжди виходять, навіть у новачків
Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Если сомневаетесь, что котлеты полностью приготовились внутри, выложить их в форму и довести до готовности в духовке при 180 °C еще 10 минут или протушить на плите с небольшим количеством воды.

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21:21 Процесс разминирования Черного моря затягивается — причины

21:00 Зеленский провел совещание по развитию украинского флота F-16

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:51 Графики отключений в Одессе — будет ли свет в субботу

20:49 Go to the Future — в Киеве стартует забег в поддержку бойцов

20:41 ВСУ взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне РФ

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