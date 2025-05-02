Сочные домашние котлеты — идеальный рецепт, который всегда получается

Правильный рецепт котлет — всегда получаются, даже у новичков
Этот проверенный рецепт котлет — настоящая классика, которая всегда удается. Благодаря простым ингредиентам и грамотной технологии даже новички приготовят идеальные сочные котлеты с хрустящей корочкой.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо — 1 кг;
- лук репчатый — 1 шт.;
- белый хлеб или батон — 200 г;
- молоко — 250 мл;
- вода — 200 мл;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Замочить хлеб в молоке на несколько минут, чтобы он полностью впитал жидкость. Перекрутить мясо, лук и хлеб через мясорубку.
Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо вымешать фарш до однородной консистенции. Постепенно вливать холодную воду и продолжать вымешивать.
Может понадобиться немного меньше воды. Обязательно хорошо отбить фарш — не менее 10-15 раз. Оставить фарш в холодильнике минимум на 30-60 минут, а лучше — на 3-4 часа.
Сформировать котлеты, обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на среднем огне с обеих сторон по 5-7 минут до румяной корочки.
Если сомневаетесь, что котлеты полностью приготовились внутри, выложить их в форму и довести до готовности в духовке при 180 °C еще 10 минут или протушить на плите с небольшим количеством воды.
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