Сочные домашние котлеты — идеальный рецепт, который всегда получается

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот проверенный рецепт котлет — настоящая классика, которая всегда удается. Благодаря простым ингредиентам и грамотной технологии даже новички приготовят идеальные сочные котлеты с хрустящей корочкой.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

белый хлеб или батон — 200 г;

молоко — 250 мл;

вода — 200 мл;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Замочить хлеб в молоке на несколько минут, чтобы он полностью впитал жидкость. Перекрутить мясо, лук и хлеб через мясорубку.

Фарш и соль. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо вымешать фарш до однородной консистенции. Постепенно вливать холодную воду и продолжать вымешивать.

Приготовление фараша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Может понадобиться немного меньше воды. Обязательно хорошо отбить фарш — не менее 10-15 раз. Оставить фарш в холодильнике минимум на 30-60 минут, а лучше — на 3-4 часа.

Приготовление котлет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать котлеты, обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на среднем огне с обеих сторон по 5-7 минут до румяной корочки.

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Если сомневаетесь, что котлеты полностью приготовились внутри, выложить их в форму и довести до готовности в духовке при 180 °C еще 10 минут или протушить на плите с небольшим количеством воды.

Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.

Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.