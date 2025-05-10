Как сделать запеченную курицу сочной — секретный рецепт

Запеченная курица. Фото: Freepik

Приготовить нежную и сочную курицу порой бывает достаточно сложно, ведь это мясо требует особого отношения. Этот необычный, но очень простой способ поможет избежать проблем и приятно удивит ваших гостей. А требует он всего 1 дополнительного ингредиента — соли.

Рецептом делится "1 минута".

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Как приготовить сочную курицу на соли

Для приготовления курицы весом 1,5 кг вам понадобится 1 кг обычной соли.

Для начала подготовьте курицу — свяжите ножки, а на крылья наденьте фольговые колпачки, чтобы не сгорели. В форму высыпьте соль и разровняйте ее. Лучше выбрать меньшую форму, чтобы слой соли был толще. Выложите курицу спинкой вниз сверху на соль.

Подготовка курицы к запеканию. Фото: odnaminyta.com

Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 60-90 минут. Готовность определяйте по кожуре — она должна стать прозрачной. После приготовления переложите курицу на тарелку — слой соли под ней станет твердым, но к мясу не будет прилипать.

По этому рецепту курица получится нежной, сочной внутри, с тонкой хрустящей шкуркой. Мясо будет легко отходить от костей и иметь приятный, умеренно соленый вкус.

Курица, запеченная на соли. Фото: odnaminyta.com

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