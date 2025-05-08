Як приготувати пишний омлет, як в садочку — рецепт

Пишний та ніжний омлет, як у садочку — секрет у приготуванні
Багатьом знайоме розчарування, коли омлет замість пишної "хмаринки" перетворюється на плаский млинець. Секрет ідеального результату криється не в самому рецепті, а в тонкощах технології приготування.
Новини.LIVE ділиться секретами ідеального омлету, як в дитячому садочку.
Як зробити пишний омлет
Досвідчені кулінари розповідають, що для того, аби омлет вийшов повітряним, важливо надати йому простір. Для цього краще обирати глибоку форму з невеликим діаметром, ніж широку з низькими краями.
Також важливий нюанс полягає у збиванні яєць. Не варто довго та сильно їх збивати, адже надмірна піна підіймати масу занадто швидко, через що вона потім осідає.
Також для пишності до омлету додають молоко та борошно. Але важливо зберігати пропорції, щоб маса не вийшла занадто важкою — на одне яйце варто використати приблизно 1 ст. л. молока й 0,5 ст. л. борошна.
І останній важливий критерій ідеальної страви — температурний режим. Надто гаряча сковорода миттєво згортає білок, роблячи страву жорсткою, а надто холодна — не дає рівномірно приготуватися. Найкраще готувати омлет на слабкому або середньому вогні під кришкою, тоді страва порадує і текстурою, і смаком.
Нагадаємо, раніше ми розповідали рецепт секретного тіста на пиріжки, щоб вони були пухкими.
Також дізнайтеся, як приготувати пухкі та високі оладки, як у бабусі.
А ще пропонуємо рецепт галицьких пельменів з ідеальним тістом і начинкою.
Читайте Новини.LIVE!