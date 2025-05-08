Як приготувати пишний омлет, як в садочку — рецепт

Омлет. Фото: скриншот

Багатьом знайоме розчарування, коли омлет замість пишної "хмаринки" перетворюється на плаский млинець. Секрет ідеального результату криється не в самому рецепті, а в тонкощах технології приготування.

Новини.LIVE ділиться секретами ідеального омлету, як в дитячому садочку.

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Як зробити пишний омлет

Досвідчені кулінари розповідають, що для того, аби омлет вийшов повітряним, важливо надати йому простір. Для цього краще обирати глибоку форму з невеликим діаметром, ніж широку з низькими краями.

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Також важливий нюанс полягає у збиванні яєць. Не варто довго та сильно їх збивати, адже надмірна піна підіймати масу занадто швидко, через що вона потім осідає.

Пишний омлет. Фото: відкриті джерела

Також для пишності до омлету додають молоко та борошно. Але важливо зберігати пропорції, щоб маса не вийшла занадто важкою — на одне яйце варто використати приблизно 1 ст. л. молока й 0,5 ст. л. борошна.

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І останній важливий критерій ідеальної страви — температурний режим. Надто гаряча сковорода миттєво згортає білок, роблячи страву жорсткою, а надто холодна — не дає рівномірно приготуватися. Найкраще готувати омлет на слабкому або середньому вогні під кришкою, тоді страва порадує і текстурою, і смаком.

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