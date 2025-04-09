Рецепт омлету, як у дитячому садочку — пишний, ніжний і без зайвого жиру

Омлет з молоком. Фото: smachnenke.com.ua

Саме такий омлет подавали в дитячому садку — високий, м’який, злегка вологий усередині й без краплі зайвого жиру. У цьому рецепті лише три інгредієнти, але головне — дотриматися правильних пропорцій, завдяки яким омлет завжди виходить ідеальним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця (кімнатної температури) — 10 шт.;

молоко — 500 мл.;

сіль — дрібка;

масло вершкове — для змащення форми.

Спосіб приготування

Збити яйця з молоком і сіллю до однорідної консистенції за допомогою вінчика або вилки.

Молоко в каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити форму для запікання вершковим маслом і влити яєчну суміш.

Приготування омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити у розігріту до 180 °C духовку і випікати 30–35 хвилин.

Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Не відкривати духовку під час приготування, щоб омлет не осів. Подавати одразу після запікання.

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