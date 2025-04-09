Рецепт омлету, як у дитячому садочку — пишний, ніжний і без зайвого жиру

Омлет з молоком, як у дитячому садочку — секретні пропорції
Саме такий омлет подавали в дитячому садку — високий, м’який, злегка вологий усередині й без краплі зайвого жиру. У цьому рецепті лише три інгредієнти, але головне — дотриматися правильних пропорцій, завдяки яким омлет завжди виходить ідеальним.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця (кімнатної температури) — 10 шт.;
- молоко — 500 мл.;
- сіль — дрібка;
- масло вершкове — для змащення форми.
Спосіб приготування
Збити яйця з молоком і сіллю до однорідної консистенції за допомогою вінчика або вилки.
Змастити форму для запікання вершковим маслом і влити яєчну суміш.
Поставити у розігріту до 180 °C духовку і випікати 30–35 хвилин.
Не відкривати духовку під час приготування, щоб омлет не осів. Подавати одразу після запікання.
Пропонуємо ознайомитися з нашими рецептами з тістом
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!