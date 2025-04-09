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Омлет з молоком, як у дитячому садочку — секретні пропорції

9 квітня 2025 05:53
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт омлету, як у дитячому садочку — пишний, ніжний і без зайвого жиру
Омлет з молоком. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Саме такий омлет подавали в дитячому садку — високий, м’який, злегка вологий усередині й без краплі зайвого жиру. У цьому рецепті лише три інгредієнти, але головне — дотриматися правильних пропорцій, завдяки яким омлет завжди виходить ідеальним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця (кімнатної температури) — 10 шт.;
  • молоко — 500 мл.;
  • сіль — дрібка;
  • масло вершкове — для змащення форми.

Спосіб приготування

Збити яйця з молоком і сіллю до однорідної консистенції за допомогою вінчика або вилки.

омлет з молоком, як у дитячому садочку секретні пропорції
Молоко в каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити форму для запікання вершковим маслом і влити яєчну суміш.

омлет з молоком, як у дитячому садочку
Приготування омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити у розігріту до 180 °C духовку і випікати 30–35 хвилин.

омлет на сніданок, як у дитячому садочку
Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Не відкривати духовку під час приготування, щоб омлет не осів. Подавати одразу після запікання.

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