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Одне яйце і склянка молока — обовʼязково приготуйте цей сніданок

8 квітня 2025 05:16
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сніданок із яйця та молока — коржики з подвійним сиром, ідеальна страва з найпростіших продуктів
Сирний сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо в холодильнику залишилося лише яйце та трохи молока — не поспішайте думати, що приготувати нічого не вийде. Насправді з цих двох простих інгредієнтів можна зробити надзвичайно смачний, ніжний і поживний сніданок, який підкорить вас з першої ложки. Ідеальний варіант для зайнятого ранку, коли хочеться чогось домашнього, теплого й водночас дуже швидкого.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 200 мл.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сухі дріжджі — 5 г;
  • борошно — 300 г;
  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 100 г;
  • твердий сир фета — 100 г.

Додатково:

  • жовток — 1 шт. (для змащування).

Спосіб приготування

У мисці з'єднати тепле молоко, олію, яйце, цукор і сухі дріжджі. Додати просіяне борошно з дрібкою солі. Замісити м’яке еластичне тісто. Накрити плівкою та залишити на 20–30 хвилин у теплому місці.

якщо у вас є одне яйце і склянка молока обовʼязково приготуйте цей сніданок
Два сири. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти на терці кисломолочний сир та фету, поділити масу на дві частини й сформувати кульки.

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Тісто та сирна кулька. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити навпіл, сформувати руками два круглі коржики. У центр кожного викласти начинку, краї тіста защипнути, перевернути й обережно розкачати качалкою в плоский корж.

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Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти заготовки на деко з пергаментом, змастити збитим жовтком та посипати залишками тертого сиру.

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Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 180 °C близько 25 хвилин до золотистого кольору.

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