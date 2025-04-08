Сніданок із яйця та молока — коржики з подвійним сиром, ідеальна страва з найпростіших продуктів

Одне яйце і склянка молока — обовʼязково приготуйте цей сніданок
Якщо в холодильнику залишилося лише яйце та трохи молока — не поспішайте думати, що приготувати нічого не вийде. Насправді з цих двох простих інгредієнтів можна зробити надзвичайно смачний, ніжний і поживний сніданок, який підкорить вас з першої ложки. Ідеальний варіант для зайнятого ранку, коли хочеться чогось домашнього, теплого й водночас дуже швидкого.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко тепле — 200 мл.;
- олія — 3 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сухі дріжджі — 5 г;
- борошно — 300 г;
- сіль — дрібка.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 100 г;
- твердий сир фета — 100 г.
Додатково:
- жовток — 1 шт. (для змащування).
Спосіб приготування
У мисці з'єднати тепле молоко, олію, яйце, цукор і сухі дріжджі. Додати просіяне борошно з дрібкою солі. Замісити м’яке еластичне тісто. Накрити плівкою та залишити на 20–30 хвилин у теплому місці.
Для начинки натерти на терці кисломолочний сир та фету, поділити масу на дві частини й сформувати кульки.
Тісто розділити навпіл, сформувати руками два круглі коржики. У центр кожного викласти начинку, краї тіста защипнути, перевернути й обережно розкачати качалкою в плоский корж.
Викласти заготовки на деко з пергаментом, змастити збитим жовтком та посипати залишками тертого сиру.
Випікати при 180 °C близько 25 хвилин до золотистого кольору.
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