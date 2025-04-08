Завтрак из яйца и молока — лепешки с двойным творогом, идеальное блюдо из самых простых продуктов

Одно яйцо и стакан молока — обязательно приготовьте этот завтрак
Если в холодильнике осталось только яйцо и немного молока — не спешите думать, что приготовить ничего не получится. На самом деле из этих двух простых ингредиентов можно сделать очень вкусный, нежный и питательный завтрак, который покорит вас с первой ложки. Идеальный вариант для занятого утра, когда хочется чего-то домашнего, теплого и в то же время очень быстрого.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 200 мл.;
- масло — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сухие дрожжи — 5 г;
- мука — 300 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- творог — 100 г;
- твердый сыр фета — 100 г.
Дополнительно:
- желток — 1 шт. (для смазывания).
Способ приготовления
В миске соединить теплое молоко, масло, яйцо, сахар и сухие дрожжи. Добавить просеянную муку со щепоткой соли. Замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20-30 минут в теплом месте.
Для начинки натереть на терке творог и фету, разделить массу на две части и сформировать шарики.
Тесто разделить пополам, сформировать руками две круглые лепешки. В центр каждого выложить начинку, края теста защипнуть, перевернуть и осторожно раскатать скалкой в плоскую лепешку.
Выложить заготовки на противень с пергаментом, смазать взбитым желтком и посыпать остатками тертого сыра.
Выпекать при 180 °C около 25 минут до золотистого цвета.
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