Завтрак из яйца и молока — лепешки с двойным творогом, идеальное блюдо из самых простых продуктов

Сырный завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Если в холодильнике осталось только яйцо и немного молока — не спешите думать, что приготовить ничего не получится. На самом деле из этих двух простых ингредиентов можно сделать очень вкусный, нежный и питательный завтрак, который покорит вас с первой ложки. Идеальный вариант для занятого утра, когда хочется чего-то домашнего, теплого и в то же время очень быстрого.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко теплое — 200 мл.;

масло — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сухие дрожжи — 5 г;

мука — 300 г;

соль — щепотка.

Для начинки:

творог — 100 г;

твердый сыр фета — 100 г.

Дополнительно:

желток — 1 шт. (для смазывания).

Способ приготовления

В миске соединить теплое молоко, масло, яйцо, сахар и сухие дрожжи. Добавить просеянную муку со щепоткой соли. Замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20-30 минут в теплом месте.

Два сыра. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть на терке творог и фету, разделить массу на две части и сформировать шарики.

Тесто и творожный шарик. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить пополам, сформировать руками две круглые лепешки. В центр каждого выложить начинку, края теста защипнуть, перевернуть и осторожно раскатать скалкой в плоскую лепешку.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить заготовки на противень с пергаментом, смазать взбитым желтком и посыпать остатками тертого сыра.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 180 °C около 25 минут до золотистого цвета.

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