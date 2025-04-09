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Омлет с молоком, как в детском саду — секретные пропорции

9 апреля 2025 05:53
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт омлета, как в детском саду — пышный, нежный и без лишнего жира
Омлет с молоком. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Именно такой омлет подавали в детском саду — высокий, мягкий, слегка влажный внутри и без капли лишнего жира. В этом рецепте всего три ингредиента, но главное — соблюсти правильные пропорции, благодаря которым омлет всегда получается идеальным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца (комнатной температуры) — 10 шт.;
  • молоко — 500 мл.;
  • соль — щепотка;
  • масло сливочное — для смазки формы.

Способ приготовления

Взбить яйца с молоком и солью до однородной консистенции с помощью венчика или вилки.

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Молоко в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать форму для запекания сливочным маслом и влить яичную смесь.

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Приготовление омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и выпекать 30-35 минут.

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Готовый омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Не открывать духовку во время приготовления, чтобы омлет не осел. Подавать сразу после запекания.

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