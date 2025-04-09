Рецепт омлета, как в детском саду — пышный, нежный и без лишнего жира

Омлет с молоком, как в детском саду — секретные пропорции
Именно такой омлет подавали в детском саду — высокий, мягкий, слегка влажный внутри и без капли лишнего жира. В этом рецепте всего три ингредиента, но главное — соблюсти правильные пропорции, благодаря которым омлет всегда получается идеальным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца (комнатной температуры) — 10 шт.;
- молоко — 500 мл.;
- соль — щепотка;
- масло сливочное — для смазки формы.
Способ приготовления
Взбить яйца с молоком и солью до однородной консистенции с помощью венчика или вилки.
Смазать форму для запекания сливочным маслом и влить яичную смесь.
Поставить в разогретую до 180 °C духовку и выпекать 30-35 минут.
Не открывать духовку во время приготовления, чтобы омлет не осел. Подавать сразу после запекания.
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