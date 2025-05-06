Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Смажені пиріжки будуть пухкі та смачні — секретне тісто без опари arrow

Смажені пиріжки будуть пухкі та смачні — секретне тісто без опари

6 травня 2025 19:11
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати ідеальне тісто для смажених пиріжків — рецепт без опари
Смажені пиріжки. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Пухкі та ароматні пиріжки з хрусткою скоринкою здатні підкорити навіть найвибагливіших гурманів. А з цим тістом вони вийдуть більш пухкими та ще смачнішими.

Перевіреним рецептом поділилася блогерка Наталія Лозовська на YouTube.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • просіяне борошно — 370 г;
  • кефір — 250 мл;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • свіжі дріжджі — 20 г;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • дрібка солі;
  • олія — 3 ст. л.;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У місткості змішати дріжджі кімнатної температури та цукор, перемішати до того, як дріжджі не стану вологими.

Пухке тісто для смажених пиріжків - рецепт
Підготовка дріжджів. Фото: скриншот

До дріжджів додати жовток, сіль, олію, кефір та перемішати. 

Смажені пиріжки на пухкому тісті - рецепт без опари
Рідкі інгредієнти для тіста. Фото: скриншот

Просіяти борошно та порційно ввести до рідких інгредієнтів. За допомогою ложки перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Тісто для пиріжків без опари - спосіб приготування
Приготування тіста. Фото: скриншот

До тіста додати яблучний оцет та замісити тісто руками. Воно має вийти м'яким та тягучим. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити у теплі, поки воно не виросте вдвічі.

Пухке тісто для пиріжків - рецепт без опари
Готове тісто. Фото: скриншот

Поверхню присипати борошном та викласти готове тісто. Розділити його на рівномірні кульки для пиріжків. Кожну кульку розкачати у пласт, викласти начинку та закріпити краї.

Тісто для пиріжків на кефірі та дріжджах - рецепт
Формування пиріжків. Фото: скриншот

У добре розігріту на пательні олію (приблизно 350 г) викласти пиріжки та обсмажити до золотавої скоринки двічі з кожного боку.

Смажені пиріжки - як приготувати
Смажені на пательні пиріжки. Фото: скриншот

Раніше ми ділилися рецептом лінивих пиріжків з капустою за копійки.

Також дізнайтеся рецепт галицьких пельменів з ідеальним тістом і начинкою.

А ще пропонуємо універсальне тісто для пирога, яке пасує до будь-якої начинки.

рецепт тісто пиріжки пиріжки на сковороді дріжджове тісто
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:46 Перші емоції звільненого з полону воїна — зворушливе відео

19:36 НАБУ успішно пройшло зовнішню незалежну оцінку — деталі

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

19:05 Пенсії в Україні — як отримати більші виплати у 2025 році

19:05 Якими гривнями вже не скористатися в Україні — повний список

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

19:02 Молода зірка Динамо може стати третім українцем у Жироні

18:53 Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером Німеччини

18:33 Ексзаступник керівника ОП Андрій Смирнов вийшов під заставу

18:31 Їхав на роботу, а опинився в ТЦК — адвокат розповів, що робити

18:29 Перша зустріч полонених із рідними — зворушливі фото та відео

19:46 Перші емоції звільненого з полону воїна — зворушливе відео

19:36 НАБУ успішно пройшло зовнішню незалежну оцінку — деталі

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

19:05 Пенсії в Україні — як отримати більші виплати у 2025 році

19:05 Якими гривнями вже не скористатися в Україні — повний список

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

19:02 Молода зірка Динамо може стати третім українцем у Жироні

18:53 Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером Німеччини

18:33 Ексзаступник керівника ОП Андрій Смирнов вийшов під заставу

18:31 Їхав на роботу, а опинився в ТЦК — адвокат розповів, що робити

18:29 Перша зустріч полонених із рідними — зворушливі фото та відео

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться