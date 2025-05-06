Як приготувати ідеальне тісто для смажених пиріжків — рецепт без опари

Смажені пиріжки. Фото: скриншот

Пухкі та ароматні пиріжки з хрусткою скоринкою здатні підкорити навіть найвибагливіших гурманів. А з цим тістом вони вийдуть більш пухкими та ще смачнішими.

Перевіреним рецептом поділилася блогерка Наталія Лозовська на YouTube.

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Вам знадобиться:

просіяне борошно — 370 г;

кефір — 250 мл;

яєчний жовток — 1 шт.;

свіжі дріжджі — 20 г;

цукор — 1 ч. л.;

дрібка солі;

олія — 3 ст. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У місткості змішати дріжджі кімнатної температури та цукор, перемішати до того, як дріжджі не стану вологими.

Підготовка дріжджів. Фото: скриншот

До дріжджів додати жовток, сіль, олію, кефір та перемішати.

Рідкі інгредієнти для тіста. Фото: скриншот

Просіяти борошно та порційно ввести до рідких інгредієнтів. За допомогою ложки перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: скриншот

До тіста додати яблучний оцет та замісити тісто руками. Воно має вийти м'яким та тягучим. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити у теплі, поки воно не виросте вдвічі.

Готове тісто. Фото: скриншот

Поверхню присипати борошном та викласти готове тісто. Розділити його на рівномірні кульки для пиріжків. Кожну кульку розкачати у пласт, викласти начинку та закріпити краї.

Формування пиріжків. Фото: скриншот

У добре розігріту на пательні олію (приблизно 350 г) викласти пиріжки та обсмажити до золотавої скоринки двічі з кожного боку.

Смажені на пательні пиріжки. Фото: скриншот

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