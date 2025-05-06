Як приготувати ідеальне тісто для смажених пиріжків — рецепт без опари

Смажені пиріжки будуть пухкі та смачні — секретне тісто без опари
Пухкі та ароматні пиріжки з хрусткою скоринкою здатні підкорити навіть найвибагливіших гурманів. А з цим тістом вони вийдуть більш пухкими та ще смачнішими.
Перевіреним рецептом поділилася блогерка Наталія Лозовська на YouTube.
Вам знадобиться:
- просіяне борошно — 370 г;
- кефір — 250 мл;
- яєчний жовток — 1 шт.;
- свіжі дріжджі — 20 г;
- цукор — 1 ч. л.;
- дрібка солі;
- олія — 3 ст. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування
У місткості змішати дріжджі кімнатної температури та цукор, перемішати до того, як дріжджі не стану вологими.
До дріжджів додати жовток, сіль, олію, кефір та перемішати.
Просіяти борошно та порційно ввести до рідких інгредієнтів. За допомогою ложки перемішайте тісто до однорідної консистенції.
До тіста додати яблучний оцет та замісити тісто руками. Воно має вийти м'яким та тягучим. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити у теплі, поки воно не виросте вдвічі.
Поверхню присипати борошном та викласти готове тісто. Розділити його на рівномірні кульки для пиріжків. Кожну кульку розкачати у пласт, викласти начинку та закріпити краї.
У добре розігріту на пательні олію (приблизно 350 г) викласти пиріжки та обсмажити до золотавої скоринки двічі з кожного боку.
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