Швидкий пиріг на кефірі — рецепт для будь-якої начинки

Універсальне тісто для пирога — пасує до будь-якої начинки
Рецепт цього тіста буде ідеально пасувати до будь-якої начинки — від джемів до свіжих фруктів. Готується швидко і з доступних інгредієнтів, а пиріг до чаю виходить ніжним та ароматним.
Рецептом поділилися Filizhanka.
Вам знадобиться:
кефір — 250 мл;
борошно — 500 г;
розпушувач — 1.5 ч. л;
ванілін за смаком;
дрібка солі;
яйце — 1 шт;
олія соняшникова — 100 мл;
ягоди або фрукти.
Спосіб приготування
Яйця змішати з цукром, сіллю та ваніліном. Збити вінчиком до пишної маси.
До суміші додати теплий кефір та перемішати. Обережно всипати просіяне борошно з розпушувачем. Перемішати тісто до однорідності. В кінці додати олію та знову перемішати.
Форму для запікання застелити пергаментом та вилити тісто. Зверху викласти будь-яку начинку — абрикоси, вишні, полуницю тощо.
Випікати пиріг у духовці при температурі 190 градусів 40-45 хвилин. За бажанням готовий пиріг змастити зверху варенням або джемом.
Пропонуємо вам добірку наших рецептів випічки до чаю:
Швидкий пиріг "Хвилинка" з варенням — готується простіше простого.
Закарпатський диво-пиріг з двома видами начинки — здивує вас смаком.
Ніжний яблучний пиріг на пательні за 5 хвилин з мінімуму продуктів.
Пиріг-торт "Добош" з шоколадним кремом — хіт усіх гуцульських весіль.
Читайте Новини.LIVE!