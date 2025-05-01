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Універсальне тісто для пирога — пасує до будь-якої начинки

1 травня 2025 19:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Швидкий пиріг на кефірі — рецепт для будь-якої начинки
Пиріг на кефірі. Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Рецепт цього тіста буде ідеально пасувати до будь-якої начинки — від джемів до свіжих фруктів. Готується швидко і з доступних інгредієнтів, а пиріг до чаю виходить ніжним та ароматним.

Рецептом поділилися Filizhanka.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл;
борошно — 500 г;
розпушувач — 1.5 ч. л;
ванілін за смаком;
дрібка солі;
яйце — 1 шт;
олія соняшникова — 100 мл;
ягоди або фрукти.

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром, сіллю та ваніліном. Збити вінчиком до пишної маси.

До суміші додати теплий кефір та перемішати. Обережно всипати просіяне борошно з розпушувачем. Перемішати тісто до однорідності. В кінці додати олію та знову перемішати.

Пиріг на кефірі з ягодами та варенням - рецепт
Приготування тіста. Фото: скриншот

Форму для запікання застелити пергаментом та вилити тісто. Зверху викласти будь-яку начинку — абрикоси, вишні, полуницю тощо.

Пиріг до чаю на кефірі - швидкий рецепт
Пиріг перед випіканням. Фото: скриншот

Випікати пиріг у духовці при температурі 190 градусів 40-45 хвилин. За бажанням готовий пиріг змастити зверху варенням або джемом.

Пиріг з фруктами до чаю на кефірі - рецепт
Готовий пиріг. Фото: скриншот

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18:44 Експерт пояснив вплив нового пального на автівки — деталі

18:39 Німецький ТОП-клуб поділився планами на гравця збірної України

18:17 Зеленський повідомив деталі про нові санкції РНБО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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