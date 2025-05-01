Швидкий пиріг на кефірі — рецепт для будь-якої начинки

Пиріг на кефірі. Фото: filizhanka.top

Рецепт цього тіста буде ідеально пасувати до будь-якої начинки — від джемів до свіжих фруктів. Готується швидко і з доступних інгредієнтів, а пиріг до чаю виходить ніжним та ароматним.

Рецептом поділилися Filizhanka.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл;

борошно — 500 г;

розпушувач — 1.5 ч. л;

ванілін за смаком;

дрібка солі;

яйце — 1 шт;

олія соняшникова — 100 мл;

ягоди або фрукти.

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром, сіллю та ваніліном. Збити вінчиком до пишної маси.

До суміші додати теплий кефір та перемішати. Обережно всипати просіяне борошно з розпушувачем. Перемішати тісто до однорідності. В кінці додати олію та знову перемішати.

Приготування тіста. Фото: скриншот

Форму для запікання застелити пергаментом та вилити тісто. Зверху викласти будь-яку начинку — абрикоси, вишні, полуницю тощо.

Пиріг перед випіканням. Фото: скриншот

Випікати пиріг у духовці при температурі 190 градусів 40-45 хвилин. За бажанням готовий пиріг змастити зверху варенням або джемом.

Готовий пиріг. Фото: скриншот

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