Пиріг з варенням на кефірі — швидкий рецепт

Пиріг до чаю "Хвилинка". Фото: filizhanka.top

Коли гості вже на порозі, завжди виручає цей швидкий та доступний рецепт пирога "Хвилинка". Продукти для його приготування знайдуться у будь-якої господині.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

борошно — 320 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

дрібка солі;

сода — 1 ч. л.;

кефір — 100 г;

рослинна олія — 80 г;

повидло або варення — 400 г;

цукрова пудра — 70 г;

сік лимона — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці поєднати яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збити міксером до однорічної пишної маси.

Приготування яєчно-цукрової суміші. Фото: filizhanka.top

До суміші влити кефір та олію, перемішати. Обережно всипати просіяне борошно та перемішати до однорідності вінчиком. Дати тісту відпочити 10 хвилин.

Приготування тіста. Фото: filizhanka.top

У застелену пергаментом форму викласти половину тіста. Зверху викласти густе варення або повидло рівномірним шаром та накрити зверху другою половиною тіста. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Формування пирога. Фото: filizhanka.top

Тим часом приготувати глазур — лимонний сік змішати із цукровою пудрою до рідкої консистенції.

Готовому пирогу дати трохи охолонути та покрити глазур'ю.

Готовий пиріг. Фото: filizhanka.top

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