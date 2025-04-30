Пиріг з варенням на кефірі — швидкий рецепт

Швидкий пиріг "Хвилинка" — знадобиться кефір і варення
Коли гості вже на порозі, завжди виручає цей швидкий та доступний рецепт пирога "Хвилинка". Продукти для його приготування знайдуться у будь-якої господині.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
- борошно — 320 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- дрібка солі;
- сода — 1 ч. л.;
- кефір — 100 г;
- рослинна олія — 80 г;
- повидло або варення — 400 г;
- цукрова пудра — 70 г;
- сік лимона — 1-2 ст. л.
Спосіб приготування
У мисці поєднати яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збити міксером до однорічної пишної маси.
До суміші влити кефір та олію, перемішати. Обережно всипати просіяне борошно та перемішати до однорідності вінчиком. Дати тісту відпочити 10 хвилин.
У застелену пергаментом форму викласти половину тіста. Зверху викласти густе варення або повидло рівномірним шаром та накрити зверху другою половиною тіста. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.
Тим часом приготувати глазур — лимонний сік змішати із цукровою пудрою до рідкої консистенції.
Готовому пирогу дати трохи охолонути та покрити глазур'ю.
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