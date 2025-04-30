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Швидкий пиріг "Хвилинка" — знадобиться кефір і варення

30 квітня 2025 11:26
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Пиріг з варенням на кефірі — швидкий рецепт
Пиріг до чаю "Хвилинка". Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Коли гості вже на порозі, завжди виручає цей швидкий та доступний рецепт пирога "Хвилинка". Продукти для його приготування знайдуться у будь-якої господині.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 320 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • дрібка солі;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кефір — 100 г;
  • рослинна олія — 80 г;
  • повидло або варення — 400 г;
  • цукрова пудра — 70 г;
  • сік лимона — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці поєднати яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збити міксером до однорічної пишної маси.

Пиріг з кефіром та варенням - простий рецепт
Приготування яєчно-цукрової суміші. Фото: filizhanka.top

До суміші влити кефір та олію, перемішати. Обережно всипати просіяне борошно та перемішати до однорідності вінчиком. Дати тісту відпочити 10 хвилин.

Пиріг з варенням на кефірі - швидкий рецепт
Приготування тіста. Фото: filizhanka.top

У застелену пергаментом форму викласти половину тіста. Зверху викласти густе варення або повидло рівномірним шаром та накрити зверху другою половиною тіста. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Пиріг на кефірі з варенням Хвилинка - рецепт з фото
Формування пирога. Фото: filizhanka.top

Тим часом приготувати глазур — лимонний сік змішати із цукровою пудрою до рідкої консистенції.

Готовому пирогу дати трохи охолонути та покрити глазур'ю.

Пиріг до чаю з кефіру та варення - як приготувати
Готовий пиріг. Фото: filizhanka.top

Пропонуємо вам приготувати швидкий яблучний пиріг на пательні за 5 хвилин.

Окрім того, спробуйте десерт з двох інгредієнтів за копійки з вишуканим смаком.

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12:40 Морський коридор — РФ скидає вибухові пристрої з неба

12:39 Знижки до 47% — які продукти в АТБ віддають майже за безцінь

12:37 Росія запустила вночі по Україні понад 100 дронів — скільки збили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:28 Робота в Україні — кому передбачені компенсації до 120 тис. грн

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