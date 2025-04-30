Пирог с вареньем на кефире — быстрый рецепт

Быстрый пирог "Минутка" — понадобится кефир и варенье
Когда гости уже на пороге, всегда выручает этот быстрый и доступный рецепт пирога "Минутка". Продукты для его приготовления найдутся у любой хозяйки.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- мука — 320 г;
- яйца — 3 шт;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- щепотка соли;
- сода — 1 ч. л;
- кефир — 100 г;
- растительное масло — 80 г;
- повидло или варенье — 400 г;
- сахарная пудра — 70 г;
- сок лимона — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
В миске соединить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить миксером до однолетней пышной массы.
К смеси влить кефир и масло, перемешать. Осторожно всыпать просеянную муку и перемешать до однородности венчиком. Дать тесту отдохнуть 10 минут.
В застеленную пергаментом форму выложить половину теста. Сверху выложить густое варенье или повидло равномерным слоем и накрыть сверху второй половиной теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
Тем временем приготовить глазурь - лимонный сок смешать с сахарной пудрой до жидкой консистенции.
Готовому пирогу дать немного остыть и покрыть глазурью.
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