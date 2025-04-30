Пирог с вареньем на кефире — быстрый рецепт

Пирог к чаю "Минутка". Фото: filizhanka.top

Когда гости уже на пороге, всегда выручает этот быстрый и доступный рецепт пирога "Минутка". Продукты для его приготовления найдутся у любой хозяйки.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

мука — 320 г;

яйца — 3 шт;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

щепотка соли;

сода — 1 ч. л;

кефир — 100 г;

растительное масло — 80 г;

повидло или варенье — 400 г;

сахарная пудра — 70 г;

сок лимона — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

В миске соединить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить миксером до однолетней пышной массы.

Приготовление яично-сахарной смеси. Фото: filizhanka.top

К смеси влить кефир и масло, перемешать. Осторожно всыпать просеянную муку и перемешать до однородности венчиком. Дать тесту отдохнуть 10 минут.

Приготовление теста. Фото: filizhanka.top

В застеленную пергаментом форму выложить половину теста. Сверху выложить густое варенье или повидло равномерным слоем и накрыть сверху второй половиной теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Формирование пирога. Фото: filizhanka.top

Тем временем приготовить глазурь - лимонный сок смешать с сахарной пудрой до жидкой консистенции.

Готовому пирогу дать немного остыть и покрыть глазурью.

Готовый пирог. Фото: filizhanka.top

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