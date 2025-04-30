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Быстрый пирог "Минутка" — понадобится кефир и варенье

30 апреля 2025 11:26
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Пирог с вареньем на кефире — быстрый рецепт
Пирог к чаю "Минутка". Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Когда гости уже на пороге, всегда выручает этот быстрый и доступный рецепт пирога "Минутка". Продукты для его приготовления найдутся у любой хозяйки.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • мука — 320 г;
  • яйца — 3 шт;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • щепотка соли;
  • сода — 1 ч. л;
  • кефир — 100 г;
  • растительное масло — 80 г;
  • повидло или варенье — 400 г;
  • сахарная пудра — 70 г;
  • сок лимона — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

В миске соединить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить миксером до однолетней пышной массы.

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Приготовление яично-сахарной смеси. Фото: filizhanka.top

К смеси влить кефир и масло, перемешать. Осторожно всыпать просеянную муку и перемешать до однородности венчиком. Дать тесту отдохнуть 10 минут.

Пиріг з варенням на кефірі - швидкий рецепт
Приготовление теста. Фото: filizhanka.top

В застеленную пергаментом форму выложить половину теста. Сверху выложить густое варенье или повидло равномерным слоем и накрыть сверху второй половиной теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Пиріг на кефірі з варенням Хвилинка - рецепт з фото
Формирование пирога. Фото: filizhanka.top

Тем временем приготовить глазурь - лимонный сок смешать с сахарной пудрой до жидкой консистенции.

Готовому пирогу дать немного остыть и покрыть глазурью.

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Готовый пирог. Фото: filizhanka.top

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12:10 Google научил Gemini помогать в изучении иностранных языков

12:08 Пленных оккупантов проверяют на полиграфе — детали

12:05 Боевые выплаты за ремонт — на Одесчине задержали командира части

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:02 Сокращают жизнь — от каких привычек нужно отказаться навсегда

11:46 Несколько областей зальет дождями — прогноз на завтра от Диденко

11:35 Военным продлили срок возвращения из СОЧ — решение Рады

11:30 Захваченные в Крыму украинские корабли РФ разворовала — Плетенчук

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