Диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки домашній рецепт

Диво-пиріг із Закарпаття — з двома видами начинки
Диво-пиріг із Закарпаття — це ніжний домашній десерт із двома смачними начинками, який поєднує аромат підсушених горіхів і солодку насиченість кураги, створюючи ідеальний варіант для святкового столу або затишного родинного чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 90 г;
- сіль — 2 дрібки;
- сметана — 100 г;
- ванілін — 1 пакетик;
- сода — 2 г;
- борошно — 250–270 г.
Для начинки:
- горіхи — 100 г;
- цукор — 60 г;
- курага — 125 г;
- цукор — 60 г;
Для змащування:
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
Збити м’яке вершкове масло з цукром та сіллю до однорідної маси. Додати яйце, сметану, перемішати. Ввести соду, ванілін та борошно, замісити еластичне тісто руками. Загорнути тісто у харчову плівку і поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
Підсушити горіхи у духовці, подрібнити у крихту, залишити 1 столову ложку для посипання, решту змішати з цукром.
Курагу залити водою, проварити до м’якості, остудити та подрібнити блендером разом із цукром до однорідної маси.
Розділити тісто на три частини. Розкачати першу частину за розміром форми для випікання, сформувати бортики. Викласти горіхову начинку, розрівняти. Накрити другим шаром тіста, розподілити пюре з кураги.
Накрити третім шаром тіста, защипнути краї. Проколоти поверхню виделкою, змастити збитим яйцем і посипати залишеною горіховою крихтою.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин до золотистого кольору. Нарізати та подавати до столу.
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