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Диво-пиріг із Закарпаття — з двома видами начинки

29 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки домашній рецепт
Диво-пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Диво-пиріг із Закарпаття — це ніжний домашній десерт із двома смачними начинками, який поєднує аромат підсушених горіхів і солодку насиченість кураги, створюючи ідеальний варіант для святкового столу або затишного родинного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.; 
  • вершкове масло — 100 г; 
  • цукор — 90 г; 
  • сіль — 2 дрібки; 
  • сметана — 100 г; 
  • ванілін — 1 пакетик; 
  • сода — 2 г;
  • борошно — 250–270 г.

Для начинки: 

  • горіхи — 100 г; 
  • цукор — 60 г; 
  • курага — 125 г; 
  • цукор — 60 г;

Для змащування:

  • яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Збити м’яке вершкове масло з цукром та сіллю до однорідної маси. Додати яйце, сметану, перемішати. Ввести соду, ванілін та борошно, замісити еластичне тісто руками. Загорнути тісто у харчову плівку і поставити в холодильник мінімум на 1 годину.

диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Підсушити горіхи у духовці, подрібнити у крихту, залишити 1 столову ложку для посипання, решту змішати з цукром.

пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Горіхи та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу залити водою, проварити до м’якості, остудити та подрібнити блендером разом із цукром до однорідної маси.

десерт із Закарпаття з двома видами начинки
Пісочне тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на три частини. Розкачати першу частину за розміром форми для випікання, сформувати бортики. Викласти горіхову начинку, розрівняти. Накрити другим шаром тіста, розподілити пюре з кураги.

смачний диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Начинка з кураги. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити третім шаром тіста, защипнути краї. Проколоти поверхню виделкою, змастити збитим яйцем і посипати залишеною горіховою крихтою.

простий смачний диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин до золотистого кольору. Нарізати та подавати до столу.

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01:30 Міноборони запровадить нові відстрочки у "Резерв+" — які саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:03 Міноборони не хотіла виплачувати гроші львів'янці — рішення суду

00:57 Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакував столицю

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