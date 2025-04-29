Диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки домашній рецепт

Диво-пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Диво-пиріг із Закарпаття — це ніжний домашній десерт із двома смачними начинками, який поєднує аромат підсушених горіхів і солодку насиченість кураги, створюючи ідеальний варіант для святкового столу або затишного родинного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 90 г;

сіль — 2 дрібки;

сметана — 100 г;

ванілін — 1 пакетик;

сода — 2 г;

борошно — 250–270 г.

Для начинки:

горіхи — 100 г;

цукор — 60 г;

курага — 125 г;

цукор — 60 г;

Для змащування:

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Збити м’яке вершкове масло з цукром та сіллю до однорідної маси. Додати яйце, сметану, перемішати. Ввести соду, ванілін та борошно, замісити еластичне тісто руками. Загорнути тісто у харчову плівку і поставити в холодильник мінімум на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Підсушити горіхи у духовці, подрібнити у крихту, залишити 1 столову ложку для посипання, решту змішати з цукром.

Горіхи та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу залити водою, проварити до м’якості, остудити та подрібнити блендером разом із цукром до однорідної маси.

Пісочне тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на три частини. Розкачати першу частину за розміром форми для випікання, сформувати бортики. Викласти горіхову начинку, розрівняти. Накрити другим шаром тіста, розподілити пюре з кураги.

Начинка з кураги. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити третім шаром тіста, защипнути краї. Проколоти поверхню виделкою, змастити збитим яйцем і посипати залишеною горіховою крихтою.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин до золотистого кольору. Нарізати та подавати до столу.

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