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Чудо-пирог из Закарпатья — с двумя видами начинки

29 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Чудо-пирог из Закарпатья с двумя видами начинки домашний рецепт
Чудо-пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Чудо-пирог из Закарпатья — это нежный домашний десерт с двумя вкусными начинками, который сочетает аромат подсушенных орехов и сладкую насыщенность кураги, создавая идеальный вариант для праздничного стола или уютного семейного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 90 г;
  • соль — 2 щепотки;
  • сметана — 100 г;
  • ванилин — 1 пакетик;
  • сода — 2 г;
  • мука — 250-270 г.

Для начинки:

  • орехи — 100 г;
  • сахар — 60 г;
  • курага — 125 г;
  • сахар — 60 г;

Для смазывания:

  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до однородной массы. Добавить яйцо, сметану, перемешать. Ввести соду, ванилин и муку, замесить эластичное тесто руками. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 1 час.

диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Подсушить орехи в духовке, измельчить в крошку, оставить 1 столовую ложку для посыпки, остальные смешать с сахаром.

пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Орехи и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу залить водой, проварить до мягкости, остудить и измельчить блендером вместе с сахаром до однородной массы.

десерт із Закарпаття з двома видами начинки
Песочное тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на три части. Раскатать первую часть по размеру формы для выпекания, сформировать бортики. Выложить ореховую начинку, разровнять. Накрыть вторым слоем теста, распределить пюре из кураги.

смачний диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Начинка из кураги. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть третьим слоем теста, защипнуть края. Проколоть поверхность вилкой, смазать взбитым яйцом и посыпать оставшейся ореховой крошкой.

простий смачний диво-пиріг із Закарпаття з двома видами начинки
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут до золотистого цвета. Нарезать и подавать к столу.

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00:57 Воздушная тревога в Киеве — чем враг атаковал столицу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:33 Сдавал посты ТЦК в Viber — суд наказал жителя Ивано-Франковщины

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