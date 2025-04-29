Чудо-пирог из Закарпатья с двумя видами начинки домашний рецепт

Чудо-пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Чудо-пирог из Закарпатья — это нежный домашний десерт с двумя вкусными начинками, который сочетает аромат подсушенных орехов и сладкую насыщенность кураги, создавая идеальный вариант для праздничного стола или уютного семейного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 90 г;

соль — 2 щепотки;

сметана — 100 г;

ванилин — 1 пакетик;

сода — 2 г;

мука — 250-270 г.

Для начинки:

орехи — 100 г;

сахар — 60 г;

курага — 125 г;

сахар — 60 г;

Для смазывания:

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до однородной массы. Добавить яйцо, сметану, перемешать. Ввести соду, ванилин и муку, замесить эластичное тесто руками. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 1 час.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Подсушить орехи в духовке, измельчить в крошку, оставить 1 столовую ложку для посыпки, остальные смешать с сахаром.

Орехи и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Курагу залить водой, проварить до мягкости, остудить и измельчить блендером вместе с сахаром до однородной массы.

Песочное тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на три части. Раскатать первую часть по размеру формы для выпекания, сформировать бортики. Выложить ореховую начинку, разровнять. Накрыть вторым слоем теста, распределить пюре из кураги.

Начинка из кураги. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть третьим слоем теста, защипнуть края. Проколоть поверхность вилкой, смазать взбитым яйцом и посыпать оставшейся ореховой крошкой.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут до золотистого цвета. Нарезать и подавать к столу.

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