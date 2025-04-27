Десерт з двох інгредієнтів, який тане в роті — дешевий рецепт, як копійка, смачний, як мільйон

Домашній десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яскравий десерт готується без духовки, без яєць і навіть без цукру. Лише сир і желе — мінімум витрат, максимум вражень. Ідеально для дітей, гостей або просто до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 600 г;

желе (різнокольорове) — 3 уп. по 80 г;

вода — 600 мл. (по 200 мл. гарячої води на кожну порцію).

Спосіб приготування

У трьох окремих мисках розчинити кожне желе у 200 мл. гарячої води, добре перемішати до повного розчинення.

Вода та желе. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску покласти 200 г сиру, влити перше желе й перебити все блендером до однорідної маси. Перелити у силіконову форму й поставити в холодильник на 30 хвилин.

Рожева маса. Фото: smachnenke.com.ua

Повторити ті ж дії з другим і третім видами желе, кожного разу викладаючи новий шар після застигання попереднього.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Коли всі шари готові, залишити десерт у холодильнику ще на 2 години. Обережно дістати з форми, нарізати порційно та подавати.

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