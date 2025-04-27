Десерт з двох інгредієнтів, який тане в роті — дешевий рецепт, як копійка, смачний, як мільйон

Десерт з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон
Цей яскравий десерт готується без духовки, без яєць і навіть без цукру. Лише сир і желе — мінімум витрат, максимум вражень. Ідеально для дітей, гостей або просто до чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 600 г;
- желе (різнокольорове) — 3 уп. по 80 г;
- вода — 600 мл. (по 200 мл. гарячої води на кожну порцію).
Спосіб приготування
У трьох окремих мисках розчинити кожне желе у 200 мл. гарячої води, добре перемішати до повного розчинення.
У глибоку миску покласти 200 г сиру, влити перше желе й перебити все блендером до однорідної маси. Перелити у силіконову форму й поставити в холодильник на 30 хвилин.
Повторити ті ж дії з другим і третім видами желе, кожного разу викладаючи новий шар після застигання попереднього.
Коли всі шари готові, залишити десерт у холодильнику ще на 2 години. Обережно дістати з форми, нарізати порційно та подавати.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.
Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин.
Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.
Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять.
Читайте Новини.LIVE!