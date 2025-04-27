Десерт из двух ингредиентов, который тает во рту — дешевый рецепт, как копейка, вкусный, как миллион

Домашний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот яркий десерт готовится без духовки, без яиц и даже без сахара. Только творог и желе — минимум затрат, максимум впечатлений. Идеально для детей, гостей или просто к чаю.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог — 600 г;

желе (разноцветное) — 3 уп. по 80 г;

вода — 600 мл. (по 200 мл. горячей воды на каждую порцию).

Способ приготовления

В трех отдельных мисках растворить каждое желе в 200 мл. горячей воды, хорошо перемешать до полного растворения.

Вода и желе. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску положить 200 г творога, влить первое желе и перебить все блендером до однородной массы. Перелить в силиконовую форму и поставить в холодильник на 30 минут.

Розовая масса. Фото: smachnenke.com.ua

Повторить те же действия со вторым и третьим видами желе, каждый раз выкладывая новый слой после застывания предыдущего.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Когда все слои готовы, оставить десерт в холодильнике еще на 2 часа. Осторожно достать из формы, нарезать порционно и подавать.

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