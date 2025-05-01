Пиріг Ностальгія з доступних продуктів — смачна альтернатива банальній шарлотці

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг "Ностальгія" повертає у дитинство — м’яке тісто, ніжна сирна начинка, ароматні груші та хрустке безе створюють ідеальне поєднання смаків. У ньому немає нічого зайвого — тільки доступні продукти, трохи терпіння і результат, що точно затьмарить звичну шарлотку. Такий пиріг стане родзинкою сімейного чаювання або святковим десертом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

вершкове масло (м’яке) — 150 г;

жовтки — 3 шт.;

цукрова пудра — 1,5 ст. л.

Для крему:

вершкове масло (м’яке) — 100 г;

цукрова пудра — 80 г;

яйця — 3 шт.;

кисломолочний сир — 600 г;

борошно — 1,5 ст. л.

Для безе:

груші — 3 шт.;

білки — 3 шт.;

цукрова пудра — 80 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем, додати м’яке масло і перетерти до крихти. Вмішати жовтки й цукрову пудру, замісити тісто. Розділити його на дві частини — більшу і меншу, загорнути в плівку й покласти в морозильник на 20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 27 см) застелити пергаментом, натерти більшу частину тіста на терці й випікати 20 хвилин при 180 °C.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити м’яке масло з цукровою пудрою та яйцями до однорідності, додати сир і борошно, перемолоти блендером.

Яблучна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для безе збити білки з пудрою до стійкої маси. На підпечену основу викласти сирний крем, зверху — нарізані груші, потім — шар безе, і натерти другу частину тіста.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати ще 40 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.



Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.



Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.

Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять.