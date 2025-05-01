Пиріг Ностальгія з доступних продуктів — смачна альтернатива банальній шарлотці

Пиріг "Ностальгія" з доступних продуктів — замість "Шарлотки"
Цей пиріг "Ностальгія" повертає у дитинство — м’яке тісто, ніжна сирна начинка, ароматні груші та хрустке безе створюють ідеальне поєднання смаків. У ньому немає нічого зайвого — тільки доступні продукти, трохи терпіння і результат, що точно затьмарить звичну шарлотку. Такий пиріг стане родзинкою сімейного чаювання або святковим десертом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- вершкове масло (м’яке) — 150 г;
- жовтки — 3 шт.;
- цукрова пудра — 1,5 ст. л.
Для крему:
- вершкове масло (м’яке) — 100 г;
- цукрова пудра — 80 г;
- яйця — 3 шт.;
- кисломолочний сир — 600 г;
- борошно — 1,5 ст. л.
Для безе:
- груші — 3 шт.;
- білки — 3 шт.;
- цукрова пудра — 80 г.
Спосіб приготування
Змішати борошно з розпушувачем, додати м’яке масло і перетерти до крихти. Вмішати жовтки й цукрову пудру, замісити тісто. Розділити його на дві частини — більшу і меншу, загорнути в плівку й покласти в морозильник на 20 хвилин.
Форму (Ø 27 см) застелити пергаментом, натерти більшу частину тіста на терці й випікати 20 хвилин при 180 °C.
Для крему збити м’яке масло з цукровою пудрою та яйцями до однорідності, додати сир і борошно, перемолоти блендером.
Для безе збити білки з пудрою до стійкої маси. На підпечену основу викласти сирний крем, зверху — нарізані груші, потім — шар безе, і натерти другу частину тіста.
Випікати ще 40 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки.
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