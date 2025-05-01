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Пиріг "Ностальгія" з доступних продуктів — замість "Шарлотки"

1 травня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пиріг Ностальгія з доступних продуктів — смачна альтернатива банальній шарлотці
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей пиріг "Ностальгія" повертає у дитинство — м’яке тісто, ніжна сирна начинка, ароматні груші та хрустке безе створюють ідеальне поєднання смаків. У ньому немає нічого зайвого — тільки доступні продукти, трохи терпіння і результат, що точно затьмарить звичну шарлотку. Такий пиріг стане родзинкою сімейного чаювання або святковим десертом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • вершкове масло (м’яке) — 150 г;
  • жовтки — 3 шт.;
  • цукрова пудра — 1,5 ст. л.

Для крему:

  • вершкове масло (м’яке) — 100 г;
  • цукрова пудра — 80 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • кисломолочний сир — 600 г;
  • борошно — 1,5 ст. л.

Для безе:

  • груші — 3 шт.;
  • білки — 3 шт.;
  • цукрова пудра — 80 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем, додати м’яке масло і перетерти до крихти. Вмішати жовтки й цукрову пудру, замісити тісто. Розділити його на дві частини — більшу і меншу, загорнути в плівку й покласти в морозильник на 20 хвилин.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів, замість Шарлотки
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 27 см) застелити пергаментом, натерти більшу частину тіста на терці й випікати 20 хвилин при 180 °C.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити м’яке масло з цукровою пудрою та яйцями до однорідності, додати сир і борошно, перемолоти блендером.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів з кремом та яблуками
Яблучна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для безе збити білки з пудрою до стійкої маси. На підпечену основу викласти сирний крем, зверху — нарізані груші, потім — шар безе, і натерти другу частину тіста.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів з яблуками
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати ще 40 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки.

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02:53 У Харкові повторно пролунав вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:49 Тривога на Київщині та в низці інших областей — яка небезпека

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